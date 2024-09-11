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США по теме Украины заглядывают в пропасть, заявил Рябков
США по теме Украины заглядывают в пропасть, заявил Рябков - 11.09.2024, ПРАЙМ
США по теме Украины заглядывают в пропасть, заявил Рябков
По теме украинского кризиса Соединенные Штаты заглядывают в пропасть, подчеркнул заместитель российского министра иностранных Сергей Рябков. | 11.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-11T13:49+0300
2024-09-11T13:49+0300
2024-09-11T13:49+0300
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. По теме украинского кризиса Соединенные Штаты заглядывают в пропасть, подчеркнул заместитель российского министра иностранных Сергей Рябков.По словам замглавы МИД, американские власти живут в темных фантазиях, которые придумали себе самостоятельно. Рябков добавил, что США уверены, что Россия как ядерная держава может быть побеждена."Это может для них очень плохо кончиться и для всех, кто просто закрывает глаза на эту страшную действительность", - сказал замминистра в интервью RT.Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что точка в украинском вопросе могла быть поставлена уже давно, если бы Вашингтон не использовал Украину в качестве инструмента подавления России.
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россия, сша, украина, сергей рябков
РОССИЯ, США, УКРАИНА, Сергей Рябков
США по теме Украины заглядывают в пропасть, заявил Рябков
Замглавы МИД Рябков: США живут в мире темных фантазий по теме Украины
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. По теме украинского кризиса Соединенные Штаты заглядывают в пропасть, подчеркнул заместитель российского министра иностранных Сергей Рябков.
По словам замглавы МИД, американские власти живут в темных фантазиях, которые придумали себе самостоятельно. Рябков добавил, что США уверены, что Россия как ядерная держава может быть побеждена.
"Это может для них очень плохо кончиться и для всех, кто просто закрывает глаза на эту страшную действительность", - сказал замминистра в интервью RT.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что точка в украинском вопросе могла быть поставлена уже давно, если бы Вашингтон не использовал Украину в качестве инструмента подавления России.
В Кремле рассказали, что может поставить точку в конфликте на Украине