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США по теме Украины заглядывают в пропасть, заявил Рябков

США по теме Украины заглядывают в пропасть, заявил Рябков - 11.09.2024, ПРАЙМ

США по теме Украины заглядывают в пропасть, заявил Рябков

По теме украинского кризиса Соединенные Штаты заглядывают в пропасть, подчеркнул заместитель российского министра иностранных Сергей Рябков. | 11.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-11T13:49+0300

2024-09-11T13:49+0300

2024-09-11T13:49+0300

россия

сша

украина

сергей рябков

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. По теме украинского кризиса Соединенные Штаты заглядывают в пропасть, подчеркнул заместитель российского министра иностранных Сергей Рябков.По словам замглавы МИД, американские власти живут в темных фантазиях, которые придумали себе самостоятельно. Рябков добавил, что США уверены, что Россия как ядерная держава может быть побеждена."Это может для них очень плохо кончиться и для всех, кто просто закрывает глаза на эту страшную действительность", - сказал замминистра в интервью RT.Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что точка в украинском вопросе могла быть поставлена уже давно, если бы Вашингтон не использовал Украину в качестве инструмента подавления России.

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россия, сша, украина, сергей рябков