https://1prime.ru/20240911/rynok-aktsiy-851493243.html

Всем приготовиться: эти данные повлияют на решение ЦБ по ставке

Всем приготовиться: эти данные повлияют на решение ЦБ по ставке - 11.09.2024, ПРАЙМ

Всем приготовиться: эти данные повлияют на решение ЦБ по ставке

Индекс МосБиржи во вторник прервал четырехдневную серию роста и скорректировался на 1,18% до 2671,38 п., индекс РТС снизился на 1,96% до 923,63 п. На рынке ОФЗ... | 11.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-11T08:52+0300

2024-09-11T08:52+0300

2024-09-11T08:53+0300

мнения аналитиков

российский рынок акций

ставка банка россии

инвесторы

инфляция

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи во вторник прервал четырехдневную серию роста и скорректировался на 1,18% до 2671,38 п., индекс РТС снизился на 1,96% до 923,63 п. На рынке ОФЗ восстановление тоже застопорилось, индекс RGBI практически не изменился за день. Инвесторы остаются в ожидании данных по инфляции, которые выйдут сегодня во второй половине дня. Эти данные могут стать определяющими для Банка России при рассмотрении ключевой ставки на заседании в пятницу на этой неделе.Котировки Brent упали ниже 70 долларов за баррель. Цена на Urals опустилась ниже 60 долларов за баррель в балтийских портах. Давление на нефтяные цены оказывает вышедший отчет ОПЕК+. Второй месяц подряд альянс экспортеров снижает прогноз по мировому спросу на нефть на 2024-2025 годы.В августе объем нового ипотечного кредитования сократился на 56% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 375 миллиардов рублей, хотя вырос на 5% по сравнению с июлем. Изменения связаны с сокращением доли льготных ипотечных программ. На первичный рынок жилья в августе пришлось лишь 31% выданных кредитов, тогда как в первой половине текущего года этот показатель превышал 50%. Семейная ипотека набирает популярность, однако крупнейшие банки сообщают о скором исчерпании выделенных лимитов, что может привести к приостановке кредитования по этой программе уже в октябре.Henderson раскрыл операционные показатели за август. Выручка выросла на 29% до 12,2 млрд руб. Повышению выручки способствовал в том числе рост онлайн продажи, которые за сопоставимый период повысились на 68,7%.Совкомбанк снова пересмотрел оценку приобретаемого Хоум-банка. Теперь она находится на уровне 0,4-0,5 капитала по РСБУ, хотя изначально банк оценивался в 0,8 капитала.Сбербанк опубликовал результаты за восемь месяцев 2024 года. Показатели Сбербанка можно использовать в качестве ориентира для оценки общей ситуации в банковском секторе, потому что на банк приходится доля более 50% рынка. Кредиты юридическим и физическим лицам в августе выросли на 3,9% и 1,5% соответственно. Благодаря продолжающемуся росту кредитного портфеля банк за восемь месяцев смог увеличить чистую прибыль на 5,4% по сравнению с 2023 годом и заработал 1,05 триллиона рублей при рентабельности капитала 23,6%. Тем не менее мы наблюдаем замедление темпов роста чистой прибыли в помесячном выражении, что может сигнализировать о том, что высокие ставки в экономике начинают неблагоприятно отражаться на банковском секторе.

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2024

Кирилл Климентьев https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/06/851378879_0:0:919:919_100x100_80_0_0_d7aa648bdf9c5d556643ad37506e08e0.jpg

Кирилл Климентьев https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/06/851378879_0:0:919:919_100x100_80_0_0_d7aa648bdf9c5d556643ad37506e08e0.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Кирилл Климентьев https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/06/851378879_0:0:919:919_100x100_80_0_0_d7aa648bdf9c5d556643ad37506e08e0.jpg

мнения аналитиков, российский рынок акций, ставка банка россии, инвесторы, инфляция