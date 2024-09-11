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Всем приготовиться: эти данные повлияют на решение ЦБ по ставке - 11.09.2024, ПРАЙМ
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Всем приготовиться: эти данные повлияют на решение ЦБ по ставке
Всем приготовиться: эти данные повлияют на решение ЦБ по ставке - 11.09.2024, ПРАЙМ
Всем приготовиться: эти данные повлияют на решение ЦБ по ставке
Индекс МосБиржи во вторник прервал четырехдневную серию роста и скорректировался на 1,18% до 2671,38 п., индекс РТС снизился на 1,96% до 923,63 п. На рынке ОФЗ... | 11.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-11T08:52+0300
2024-09-11T08:53+0300
мнения аналитиков
российский рынок акций
ставка банка россии
инвесторы
инфляция
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/851493243.jpg?1726034037
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи во вторник прервал четырехдневную серию роста и скорректировался на 1,18% до 2671,38 п., индекс РТС снизился на 1,96% до 923,63 п. На рынке ОФЗ восстановление тоже застопорилось, индекс RGBI практически не изменился за день. Инвесторы остаются в ожидании данных по инфляции, которые выйдут сегодня во второй половине дня. Эти данные могут стать определяющими для Банка России при рассмотрении ключевой ставки на заседании в пятницу на этой неделе.Котировки Brent упали ниже 70 долларов за баррель. Цена на Urals опустилась ниже 60 долларов за баррель в балтийских портах. Давление на нефтяные цены оказывает вышедший отчет ОПЕК+. Второй месяц подряд альянс экспортеров снижает прогноз по мировому спросу на нефть на 2024-2025 годы.В августе объем нового ипотечного кредитования сократился на 56% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 375 миллиардов рублей, хотя вырос на 5% по сравнению с июлем. Изменения связаны с сокращением доли льготных ипотечных программ. На первичный рынок жилья в августе пришлось лишь 31% выданных кредитов, тогда как в первой половине текущего года этот показатель превышал 50%. Семейная ипотека набирает популярность, однако крупнейшие банки сообщают о скором исчерпании выделенных лимитов, что может привести к приостановке кредитования по этой программе уже в октябре.Henderson раскрыл операционные показатели за август. Выручка выросла на 29% до 12,2 млрд руб. Повышению выручки способствовал в том числе рост онлайн продажи, которые за сопоставимый период повысились на 68,7%.Совкомбанк снова пересмотрел оценку приобретаемого Хоум-банка. Теперь она находится на уровне 0,4-0,5 капитала по РСБУ, хотя изначально банк оценивался в 0,8 капитала.Сбербанк опубликовал результаты за восемь месяцев 2024 года. Показатели Сбербанка можно использовать в качестве ориентира для оценки общей ситуации в банковском секторе, потому что на банк приходится доля более 50% рынка. Кредиты юридическим и физическим лицам в августе выросли на 3,9% и 1,5% соответственно. Благодаря продолжающемуся росту кредитного портфеля банк за восемь месяцев смог увеличить чистую прибыль на 5,4% по сравнению с 2023 годом и заработал 1,05 триллиона рублей при рентабельности капитала 23,6%. Тем не менее мы наблюдаем замедление темпов роста чистой прибыли в помесячном выражении, что может сигнализировать о том, что высокие ставки в экономике начинают неблагоприятно отражаться на банковском секторе.
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Кирилл Климентьев
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Кирилл Климентьев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/06/851378879_0:0:919:919_100x100_80_0_0_d7aa648bdf9c5d556643ad37506e08e0.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, российский рынок акций, ставка банка россии, инвесторы, инфляция
Мнения аналитиков, российский рынок акций, ставка Банка России, инвесторы, инфляция
08:52 11.09.2024 (обновлено: 08:53 11.09.2024)
 

Всем приготовиться: эти данные повлияют на решение ЦБ по ставке

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Автор - Кирилл Климентьев, аналитик Цифра брокер
Кирилл Климентьев
аналитик "Цифра брокер"
Все материалы
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи во вторник прервал четырехдневную серию роста и скорректировался на 1,18% до 2671,38 п., индекс РТС снизился на 1,96% до 923,63 п. На рынке ОФЗ восстановление тоже застопорилось, индекс RGBI практически не изменился за день. Инвесторы остаются в ожидании данных по инфляции, которые выйдут сегодня во второй половине дня. Эти данные могут стать определяющими для Банка России при рассмотрении ключевой ставки на заседании в пятницу на этой неделе.
Котировки Brent упали ниже 70 долларов за баррель. Цена на Urals опустилась ниже 60 долларов за баррель в балтийских портах. Давление на нефтяные цены оказывает вышедший отчет ОПЕК+. Второй месяц подряд альянс экспортеров снижает прогноз по мировому спросу на нефть на 2024-2025 годы.
В августе объем нового ипотечного кредитования сократился на 56% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 375 миллиардов рублей, хотя вырос на 5% по сравнению с июлем. Изменения связаны с сокращением доли льготных ипотечных программ. На первичный рынок жилья в августе пришлось лишь 31% выданных кредитов, тогда как в первой половине текущего года этот показатель превышал 50%. Семейная ипотека набирает популярность, однако крупнейшие банки сообщают о скором исчерпании выделенных лимитов, что может привести к приостановке кредитования по этой программе уже в октябре.
Henderson раскрыл операционные показатели за август. Выручка выросла на 29% до 12,2 млрд руб. Повышению выручки способствовал в том числе рост онлайн продажи, которые за сопоставимый период повысились на 68,7%.
Совкомбанк снова пересмотрел оценку приобретаемого Хоум-банка. Теперь она находится на уровне 0,4-0,5 капитала по РСБУ, хотя изначально банк оценивался в 0,8 капитала.
Сбербанк опубликовал результаты за восемь месяцев 2024 года. Показатели Сбербанка можно использовать в качестве ориентира для оценки общей ситуации в банковском секторе, потому что на банк приходится доля более 50% рынка. Кредиты юридическим и физическим лицам в августе выросли на 3,9% и 1,5% соответственно. Благодаря продолжающемуся росту кредитного портфеля банк за восемь месяцев смог увеличить чистую прибыль на 5,4% по сравнению с 2023 годом и заработал 1,05 триллиона рублей при рентабельности капитала 23,6%. Тем не менее мы наблюдаем замедление темпов роста чистой прибыли в помесячном выражении, что может сигнализировать о том, что высокие ставки в экономике начинают неблагоприятно отражаться на банковском секторе.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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