https://1prime.ru/20240911/rynok-aktsiy-851503513.html

Российский рынок акций слабо колеблется с приближением заседания ЦБ

Российский рынок акций слабо колеблется с приближением заседания ЦБ - 11.09.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций слабо колеблется с приближением заседания ЦБ

Российский рынок акций днем среды переходит к небольшому росту после столь же слабого снижения часами ранее, инвесторы и спекулянты не спешат делать серьёзные... | 11.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-11T16:00+0300

2024-09-11T16:00+0300

2024-09-11T16:00+0300

россия

российский рынок акций

ставка банка россии

https://cdnn.1prime.ru/img/84135/79/841357988_0:1:2400:1351_1920x0_80_0_0_6680a3d7fc7224d3daa41b0799d54e26.jpg

МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций днем среды переходит к небольшому росту после столь же слабого снижения часами ранее, инвесторы и спекулянты не спешат делать серьёзные ставки в ожидании пятничного заседания Банка России и его решении о дальнейшей величине ключевой ставки, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Индекс Мосбиржи к 15.39 мск растет на скромные 0,15%, до 2 675,37 пункта. А ранее в ходе торгов, после их позитивного открытия, он переходил к незначительному снижению. "На старте сессии российский рынок пытался развить отскок, но вскоре возобновил снижение. Правда, оно наблюдалось недолго: наши фондовые индикаторы перешли к восстановлению и находятся в небольшом плюсе", - рассказал Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций". Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожает на 2,12%, до 70,66 доллара за баррель. "Нефтяные цены с утра поступательно растут, корректируя очередную серьезную просадку, произошедшую вчера. В то же время валютный фактор оказывает давление на индекс Мосбиржи. Хотя рубль в небольшом минусе к юаню, фьючерсы на другие валютные пары свидетельствуют о вероятно умеренном повышении курса российской валюты, который ЦБ публикует после 17.00 мск", - прокомментировал Бабин. Восстановление цен на нефть в среду в первой половине дня не помогло переломить траекторию на умеренное ослабление рубля, курс которого снизился примерно на полпроцента к корзине валют, добавляет Наталия Пырьева из компании "Цифра брокер". "Фондовый рынок к середине торговой сессии в среду демонстрирует минимальные изменения. Можно предположить, что инвесторы избегают делать крупные ставки в преддверии предстоящего заседания Банка России в пятницу", - считает она. "Различные финансовые институты проводят опрос участников рынка по ожиданиям действий ЦБ России на заседании 13 сентября. Большинство склоняется к мнению, что ключевая ставка либо не будет изменена, либо поднимется до уровня 19%", - уточняет Михаил Армяков из компании "РСХБ Управление активами". ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ КОТИРОВОК В лидерах роста стоимости – акции Ашинского металлургического завода (+7,89%), "Киви" (+7,1%), префы "Сургутнефтегаза" (+2,37%), расписки Fix Price (+2,03%), обыкновенные акции Solidcore (+1,75%), "Газпром нефти" (+1,15%), компании "Черкизово" (+1,04%), "Сургутнефтегаза" (+0,98%). В лидерах снижения стоимости – акции ПИКа (-2,99%), ЛСР (-2,43%), "Самолета" (-2,4%), "Распадской" (-1,94%), "ВСМПО-Ависма" (-1,74%), "Фосагро" (-1,7%), "Россетей" (-1,46%), "Сегежи" (-1,36%). ПРОГНОЗЫ "При прочих равных спокойный характер торгов на рынках сохранится вплоть до заседания Банка России, если не преподнесут сюрпризов данные по инфляции, которые Росстат опубликует сегодня во второй половине дня", - говорит Пырьева. "Если рубль не ускорит укрепление или котировки нефти не возобновят снижение, индекс Мосбиржи способен продолжить подъем с ближайшей целью в районе двухнедельной вершины, установленной вчера вблизи отметки 2730 пунктов", - говорит Бабин. "В такой ситуации пристальное внимание инвесторов будет приковано к комментариям руководства Центрального банка относительно текущей ситуации", - заключает Армяков, говоря о взгляде на рынок в самом конце рабочей недели.

https://1prime.ru/20240911/yuan-851494708.html

https://1prime.ru/20240911/banki--851499759.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, российский рынок акций, ставка банка россии