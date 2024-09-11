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Раскрыты потери турецких банков из-за американских санкций против России
Раскрыты потери турецких банков из-за американских санкций против России - 11.09.2024, ПРАЙМ
Раскрыты потери турецких банков из-за американских санкций против России
За восемь месяцев 2024 года турецкие банки лишились порядка двух миллиардов долларов выручки на фоне антироссийских санкций США. Об этом агентству РИА Новости... | 11.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-11T08:28+0300
2024-09-11T08:28+0300
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АНКАРА, 11 сен – ПРАЙМ. За восемь месяцев 2024 года турецкие банки лишились порядка двух миллиардов долларов выручки на фоне антироссийских санкций США. Об этом агентству РИА Новости рассказал турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин."Из-за давления России на турецкие банки Турция за первые восемь месяцев потеряла около двух миллиардов долларов экспортной выручки. Если рассматривать потенциал этого, то потери гораздо выше", - заявил аналитик.Он также уточнил, что, российско-турецкие экономические отношения и не ухудшаться окончательно, многие возможности все равно были упущены из-за западных рестрикций. По слова Эрчина, турецкие и российские власти должны обязательно продумать, каким образом они будут взаимодействовать и осуществлять товарооборот в дальнейшем.Ранее российский посол в Анкаре рассказал РИА Новости, что западные государства намеренно разрушают российско-турецкое торгово-экономическое сотрудничество. Кардинальных изменений в вопросе урегулирования проблемы с банковскими переводами из России в Турцию пока нет, сроки решения ситуации неизвестны, заявлял и представитель турецкого госбанка Ziraat.
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россия, турция, сша, банки, товарооборот
РОССИЯ, ТУРЦИЯ, США, Банки, товарооборот
Раскрыты потери турецких банков из-за американских санкций против России
Эксперт Эрчин: банки в Турции лишились $2 миллиардов из-за санкций США против РФ
АНКАРА, 11 сен – ПРАЙМ. За восемь месяцев 2024 года турецкие банки лишились порядка двух миллиардов долларов выручки на фоне антироссийских санкций США. Об этом агентству РИА Новости рассказал турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин.
"Из-за давления России на турецкие банки Турция за первые восемь месяцев потеряла около двух миллиардов долларов экспортной выручки. Если рассматривать потенциал этого, то потери гораздо выше", - заявил аналитик.
Он также уточнил, что, российско-турецкие экономические отношения и не ухудшаться окончательно, многие возможности все равно были упущены из-за западных рестрикций. По слова Эрчина, турецкие и российские власти должны обязательно продумать, каким образом они будут взаимодействовать и осуществлять товарооборот в дальнейшем.
Ранее российский посол в Анкаре рассказал РИА Новости, что западные государства намеренно разрушают российско-турецкое торгово-экономическое сотрудничество. Кардинальных изменений в вопросе урегулирования проблемы с банковскими переводами из России в Турцию пока нет, сроки решения ситуации неизвестны, заявлял и представитель турецкого госбанка Ziraat.
США усилили давление на банки Турции из-за операций с Россией