https://1prime.ru/20240911/sanktsii-851492776.html

Раскрыты потери турецких банков из-за американских санкций против России

Раскрыты потери турецких банков из-за американских санкций против России - 11.09.2024, ПРАЙМ

Раскрыты потери турецких банков из-за американских санкций против России

За восемь месяцев 2024 года турецкие банки лишились порядка двух миллиардов долларов выручки на фоне антироссийских санкций США. Об этом агентству РИА Новости... | 11.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-11T08:28+0300

2024-09-11T08:28+0300

2024-09-11T08:34+0300

россия

турция

сша

банки

товарооборот

https://cdnn.1prime.ru/img/84138/52/841385229_128:0:1152:576_1920x0_80_0_0_b3598463864a93b914348af13b477701.jpg

АНКАРА, 11 сен – ПРАЙМ. За восемь месяцев 2024 года турецкие банки лишились порядка двух миллиардов долларов выручки на фоне антироссийских санкций США. Об этом агентству РИА Новости рассказал турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин."Из-за давления России на турецкие банки Турция за первые восемь месяцев потеряла около двух миллиардов долларов экспортной выручки. Если рассматривать потенциал этого, то потери гораздо выше", - заявил аналитик.Он также уточнил, что, российско-турецкие экономические отношения и не ухудшаться окончательно, многие возможности все равно были упущены из-за западных рестрикций. По слова Эрчина, турецкие и российские власти должны обязательно продумать, каким образом они будут взаимодействовать и осуществлять товарооборот в дальнейшем.Ранее российский посол в Анкаре рассказал РИА Новости, что западные государства намеренно разрушают российско-турецкое торгово-экономическое сотрудничество. Кардинальных изменений в вопросе урегулирования проблемы с банковскими переводами из России в Турцию пока нет, сроки решения ситуации неизвестны, заявлял и представитель турецкого госбанка Ziraat.

https://1prime.ru/20240909/davlenie-851433218.html

турция

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, турция, сша, банки, товарооборот