https://1prime.ru/20240911/sanktsii-851494294.html
Британия расширила антироссийский санкционный список
Британия расширила антироссийский санкционный список - 11.09.2024, ПРАЙМ
Британия расширила антироссийский санкционный список
Власти Британии приняли решение расширить антироссийский рестрикционный список. Об этом говорится в опубликованном на сайте правительства Великобритании... | 11.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-11T09:50+0300
2024-09-11T09:50+0300
2024-09-11T09:59+0300
россия
великобритания
санкции против рф
https://cdnn.1prime.ru/img/76355/39/763553929_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_3b4569372f8bdeefb51e196ddb143a82.jpg
МОСКВА, 11 сен – ПРАЙМ. Власти Британии приняли решение расширить антироссийский рестрикционный список. Об этом говорится в опубликованном на сайте правительства Великобритании документе. "Добавлены 10 новых судовых спецификаций в рамках антироссийского санкционного режима", - сказано там. Согласно данным кабинета министров, в стоп-лист попали нефтяные танкеры, указанные как Nikolya Zuyev, SCF Vankor, Vladimir Tikhonov, SCF Baltica, NS ASIA, Leonid Loza, Olimpiysky Prospect, NS CLIPPER, NS CORONA, а также танкер под флагом Панамы Zaliv Aniva.Как отмечается в сообщении правительства, все вышеперечисленные танкеры ходят под флагом Габона. Ранее Великобритания наложила рестрикции на пять судов.Россия начала спецоперацию на Украине в феврале 2022 года. На этом фоне западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как не раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика адаптировалась к ограничениям. Однако санкции ударили по Европе и США — странам, которые сами же их и вводили. Так, на Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.
https://1prime.ru/20240911/sanktsii-851492776.html
великобритания
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76355/39/763553929_208:0:3664:2592_1920x0_80_0_0_15d8bde674b82892f2b7322f578fa39c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, великобритания, санкции против рф
РОССИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, санкции против РФ
Британия расширила антироссийский санкционный список
Британия расширила антироссийский санкционный список, включив десять судов
МОСКВА, 11 сен – ПРАЙМ. Власти Британии приняли решение расширить антироссийский рестрикционный список. Об этом говорится в опубликованном на сайте правительства Великобритании документе.
"Добавлены 10 новых судовых спецификаций в рамках антироссийского санкционного режима", - сказано там.
Согласно данным кабинета министров, в стоп-лист попали нефтяные танкеры, указанные как Nikolya Zuyev, SCF Vankor, Vladimir Tikhonov, SCF Baltica, NS ASIA, Leonid Loza, Olimpiysky Prospect, NS CLIPPER, NS CORONA, а также танкер под флагом Панамы Zaliv Aniva.
Раскрыты потери турецких банков из-за американских санкций против России
Как отмечается в сообщении правительства, все вышеперечисленные танкеры ходят под флагом Габона.
Ранее Великобритания наложила рестрикции на пять судов.
Россия начала спецоперацию на Украине в феврале 2022 года. На этом фоне западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как не раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика адаптировалась к ограничениям. Однако санкции ударили по Европе и США — странам, которые сами же их и вводили. Так, на Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.