https://1prime.ru/20240911/sanktsii-851494294.html

Британия расширила антироссийский санкционный список

Британия расширила антироссийский санкционный список - 11.09.2024, ПРАЙМ

Британия расширила антироссийский санкционный список

Власти Британии приняли решение расширить антироссийский рестрикционный список. Об этом говорится в опубликованном на сайте правительства Великобритании... | 11.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-11T09:50+0300

2024-09-11T09:50+0300

2024-09-11T09:59+0300

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МОСКВА, 11 сен – ПРАЙМ. Власти Британии приняли решение расширить антироссийский рестрикционный список. Об этом говорится в опубликованном на сайте правительства Великобритании документе. "Добавлены 10 новых судовых спецификаций в рамках антироссийского санкционного режима", - сказано там. Согласно данным кабинета министров, в стоп-лист попали нефтяные танкеры, указанные как Nikolya Zuyev, SCF Vankor, Vladimir Tikhonov, SCF Baltica, NS ASIA, Leonid Loza, Olimpiysky Prospect, NS CLIPPER, NS CORONA, а также танкер под флагом Панамы Zaliv Aniva.Как отмечается в сообщении правительства, все вышеперечисленные танкеры ходят под флагом Габона. Ранее Великобритания наложила рестрикции на пять судов.Россия начала спецоперацию на Украине в феврале 2022 года. На этом фоне западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как не раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика адаптировалась к ограничениям. Однако санкции ударили по Европе и США — странам, которые сами же их и вводили. Так, на Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.

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россия, великобритания, санкции против рф