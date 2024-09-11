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Постпреды ЕС согласовали продление персональных санкций против России - 11.09.2024, ПРАЙМ
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Постпреды ЕС согласовали продление персональных санкций против России
Постпреды ЕС согласовали продление персональных санкций против России - 11.09.2024, ПРАЙМ
Постпреды ЕС согласовали продление персональных санкций против России
Постоянные представители стран-членов Европейского союза договорились о продлении на полгода персональных санкций против России. Об этом агентству РИА Новости... | 11.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-11T12:22+0300
2024-09-11T12:22+0300
экономика
россия
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Постоянные представители стран-членов Европейского союза договорились о продлении на полгода персональных санкций против России. Об этом агентству РИА Новости сообщил источник в Совете ЕС."Да, послы согласовали продление", - отметил собеседник издания.Источник также отметил, что запущена техническая письменная процедура согласования продления на министерском уровне, а окончательное решение может быть опубликовано до конца недели.После введения ЕС 14-го пакета антироссийских санкций под ограничения попали более 2200 физических лиц и организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять финансовую поддержку лицам, находящимся в санкционных списках. Физическим лицам также запрещено пребывать на территории ЕС, включая въезд и транзит.Режим антироссийских санкций, связанных с Украиной, был введен ЕС в 2014 году, и с тех пор санкционные списки регулярно расширялись. В настоящее время санкции действуют до 15 сентября и продлеваются каждые полгода.
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россия, ес
Экономика, РОССИЯ, ЕС
12:22 11.09.2024
 
Постпреды ЕС согласовали продление персональных санкций против России

Источник: постпреды ЕС согласовали продление персональных санкций против России

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕС
ЕС - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Постоянные представители стран-членов Европейского союза договорились о продлении на полгода персональных санкций против России. Об этом агентству РИА Новости сообщил источник в Совете ЕС.
"Да, послы согласовали продление", - отметил собеседник издания.
Источник также отметил, что запущена техническая письменная процедура согласования продления на министерском уровне, а окончательное решение может быть опубликовано до конца недели.
После введения ЕС 14-го пакета антироссийских санкций под ограничения попали более 2200 физических лиц и организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять финансовую поддержку лицам, находящимся в санкционных списках. Физическим лицам также запрещено пребывать на территории ЕС, включая въезд и транзит.
Режим антироссийских санкций, связанных с Украиной, был введен ЕС в 2014 году, и с тех пор санкционные списки регулярно расширялись. В настоящее время санкции действуют до 15 сентября и продлеваются каждые полгода.
Нью-Йорк, США
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