https://1prime.ru/20240911/sanktsii-851498263.html

Постпреды ЕС согласовали продление персональных санкций против России

Постпреды ЕС согласовали продление персональных санкций против России - 11.09.2024, ПРАЙМ

Постпреды ЕС согласовали продление персональных санкций против России

Постоянные представители стран-членов Европейского союза договорились о продлении на полгода персональных санкций против России. Об этом агентству РИА Новости... | 11.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-11T12:22+0300

2024-09-11T12:22+0300

2024-09-11T12:22+0300

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Постоянные представители стран-членов Европейского союза договорились о продлении на полгода персональных санкций против России. Об этом агентству РИА Новости сообщил источник в Совете ЕС."Да, послы согласовали продление", - отметил собеседник издания.Источник также отметил, что запущена техническая письменная процедура согласования продления на министерском уровне, а окончательное решение может быть опубликовано до конца недели.После введения ЕС 14-го пакета антироссийских санкций под ограничения попали более 2200 физических лиц и организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять финансовую поддержку лицам, находящимся в санкционных списках. Физическим лицам также запрещено пребывать на территории ЕС, включая въезд и транзит.Режим антироссийских санкций, связанных с Украиной, был введен ЕС в 2014 году, и с тех пор санкционные списки регулярно расширялись. В настоящее время санкции действуют до 15 сентября и продлеваются каждые полгода.

https://1prime.ru/20240910/sanktsii-851487787.html

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