https://1prime.ru/20240911/senator-851499625.html

Американский сенатор похвалил экономику России, "бросившей вызов санкциям"

Американский сенатор похвалил экономику России, "бросившей вызов санкциям" - 11.09.2024, ПРАЙМ

Американский сенатор похвалил экономику России, "бросившей вызов санкциям"

Российская экономика сопротивляется санкциям США и растет, а доллар слабеет, заявил американский сенатор Рон Джонсон. | 11.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-11T13:23+0300

2024-09-11T13:23+0300

2024-09-11T13:26+0300

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ВАШИНГТОН, 11 сен - ПРАЙМ. Российская экономика сопротивляется санкциям США и растет, а доллар слабеет, заявил американский сенатор Рон Джонсон. "Российская экономика далека от краха, она бросила вызов западным санкциям и выросла на 3,6% в 2023 году, как ожидается, вырастет на 3,2% в этом году", - сказал Джонсон на слушаниях в подкомитете сената США. По его словам, "роль американского доллара в качестве главной мировой резервной валюты в 2023 году ослабла". Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://1prime.ru/20240908/dollar-851420484.html

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россия, сша, санкции против рф, доллар