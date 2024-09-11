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Американский сенатор похвалил экономику России, "бросившей вызов санкциям"
Американский сенатор похвалил экономику России, "бросившей вызов санкциям" - 11.09.2024, ПРАЙМ
Американский сенатор похвалил экономику России, "бросившей вызов санкциям"
Российская экономика сопротивляется санкциям США и растет, а доллар слабеет, заявил американский сенатор Рон Джонсон. | 11.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-11T13:23+0300
2024-09-11T13:23+0300
2024-09-11T13:26+0300
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ВАШИНГТОН, 11 сен - ПРАЙМ. Российская экономика сопротивляется санкциям США и растет, а доллар слабеет, заявил американский сенатор Рон Джонсон. "Российская экономика далека от краха, она бросила вызов западным санкциям и выросла на 3,6% в 2023 году, как ожидается, вырастет на 3,2% в этом году", - сказал Джонсон на слушаниях в подкомитете сената США. По его словам, "роль американского доллара в качестве главной мировой резервной валюты в 2023 году ослабла". Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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РОССИЯ, США, санкции против РФ, доллар
Американский сенатор похвалил экономику России, "бросившей вызов санкциям"
Американский сенатор: экономика РФ растет на фоне санкций, а доллар слабеет
ВАШИНГТОН, 11 сен - ПРАЙМ. Российская экономика сопротивляется санкциям США и растет, а доллар слабеет, заявил американский сенатор Рон Джонсон.
"Российская экономика далека от краха, она бросила вызов западным санкциям и выросла на 3,6% в 2023 году, как ожидается, вырастет на 3,2% в этом году", - сказал Джонсон на слушаниях в подкомитете сената США.
По его словам, "роль американского доллара в качестве главной мировой резервной валюты в 2023 году ослабла".
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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