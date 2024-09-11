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В Сербии высказались о последствиях давления и угроз со стороны ЕС
В Сербии высказались о последствиях давления и угроз со стороны ЕС - 11.09.2024, ПРАЙМ
В Сербии высказались о последствиях давления и угроз со стороны ЕС
ЕС оказывает давление на Сербию по вопросу Косово, это может привести к её вступлению в БРИКС, заявил вице-премьер Александр Вулин. | 11.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-11T14:23+0300
2024-09-11T14:23+0300
2024-09-11T14:34+0300
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БЕЛГРАД, 11 сен – ПРАЙМ. ЕС оказывает давление на Сербию по вопросу Косово, это может привести к её вступлению в БРИКС, заявил вице-премьер Александр Вулин. В августе Вулин заявил РИА Новости, что для Сербии БРИКС — это возможность и реальная альтернатива ЕС. Он объяснил это тем, что БРИКС не ставит перед Сербией никаких условий, а может предложить больше, чем она может попросить.Вице-премьер Сербии посетит Санкт-Петербург, где с 10 по 12 сентября примет участие во встрече высоких представителей по безопасности в формате БРИКС+.В пресс-службе со ссылкой на заявление замглавы сербского правительства сообщили, что если Петер Стано, официальный представитель ЕС, считает, что Сербия может признать Косово фактически или юридически в обмен на продвижение по пути в ЕС, то ему стоит забыть о Сербии. По словам Вулина, Стано уже забыл об обязательствах Приштины создать Сообщество сербских общин, и добавил, что пусть функционеры ЕС продолжают свои угрозы и давление, но тогда европейский путь Сербии закончится её полноправным членством в БРИКС.Президент России Владимир Путин попросил вице-премьера Сербии на полях ВЭФ передать привет сербскому президенту Александру Вучичу и выразил надежду, что тот приедет на мероприятия в формате "аутрич" в рамках саммита БРИКС в Казани. Затем Вулин сообщил, что в телефонном разговоре Вучич и российский лидер обсудят вопрос приглашения на саммит БРИКС. Он также отметил, что такая договорённость уже достигнута. Ранее сербский лидер неоднократно говорил, что за последние 2,5 года у него не было телефонных разговоров с президентом России. Решение о поездке на саммит БРИКС в Казани он примет не раньше 10 октября из-за плотного графика.
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сербия, ес, брикс, расширение брикс
Политика, СЕРБИЯ, ЕС, БРИКС, расширение БРИКС
В Сербии высказались о последствиях давления и угроз со стороны ЕС
Вице-премьер Вулин: давление и угрозы со стороны ЕС приведут Сербию в БРИКС
БЕЛГРАД, 11 сен – ПРАЙМ. ЕС оказывает давление на Сербию по вопросу Косово, это может привести к её вступлению в БРИКС, заявил вице-премьер Александр Вулин.
В августе Вулин заявил РИА Новости, что для Сербии БРИКС — это возможность и реальная альтернатива ЕС. Он объяснил это тем, что БРИКС не ставит перед Сербией никаких условий, а может предложить больше, чем она может попросить.
Вице-премьер Сербии посетит Санкт-Петербург, где с 10 по 12 сентября примет участие во встрече высоких представителей по безопасности в формате БРИКС+.
Договор о поставках газа из РФ в Сербию может быть продлен, заявил Кобяков
В пресс-службе со ссылкой на заявление замглавы сербского правительства сообщили, что если Петер Стано, официальный представитель ЕС, считает, что Сербия может признать Косово фактически или юридически в обмен на продвижение по пути в ЕС, то ему стоит забыть о Сербии. По словам Вулина, Стано уже забыл об обязательствах Приштины создать Сообщество сербских общин, и добавил, что пусть функционеры ЕС продолжают свои угрозы и давление, но тогда европейский путь Сербии закончится её полноправным членством в БРИКС.
Президент России Владимир Путин попросил вице-премьера Сербии на полях ВЭФ передать привет сербскому президенту Александру Вучичу и выразил надежду, что тот приедет на мероприятия в формате "аутрич" в рамках саммита БРИКС в Казани.
Затем Вулин сообщил, что в телефонном разговоре Вучич и российский лидер обсудят вопрос приглашения на саммит БРИКС. Он также отметил, что такая договорённость уже достигнута. Ранее сербский лидер неоднократно говорил, что за последние 2,5 года у него не было телефонных разговоров с президентом России. Решение о поездке на саммит БРИКС в Казани он примет не раньше 10 октября из-за плотного графика.