Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В МИД прокомментировали информацию о "мирном плане" Шольца - 11.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240911/sholts-851504176.html
В МИД прокомментировали информацию о "мирном плане" Шольца
В МИД прокомментировали информацию о "мирном плане" Шольца - 11.09.2024, ПРАЙМ
В МИД прокомментировали информацию о "мирном плане" Шольца
Немецкие власти не направляли никаких обращений о "мирном плане" канцлера Германии Олафа Шольца, рассказала пресс-секретарь российского Министерства иностранных | 11.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-11T16:27+0300
2024-09-11T16:27+0300
россия
украина
германия
олаф шольц
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/65/841766530_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_1b2c980388c36afb5842155eaa55fd45.jpg
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Немецкие власти не направляли никаких обращений о "мирном плане" канцлера Германии Олафа Шольца, рассказала пресс-секретарь российского Министерства иностранных дел Мария Захарова. "Это всё какие-то утечки и какие-то сплетни и так далее. Официальных подтверждений нет, поэтому комментировать, по сути, нечего... Со стороны руководства Германии ни прямых, ни через посредников никаких обращений, материалов, информации не поступало. Нам об этом неизвестно", - заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства в ходе брифинга.Захарова добавила, что Россия выражает свою готовность к переговорам, но немецкие власти, как и другие западные союзники Украины, поставляют ей вооружение. По ее словам, единственным вариантом запустить процесс переговоров будет прекращение снабжения Киева оружием.Ранее поступила информация, что немецкий канцлер разрабатывает план мирного урегулирования украинского кризиса Отмечается, что в этом Шольцу помогают представители его партии - Ральф Штегнер и Рольф Мютцених.
https://1prime.ru/20240910/sholts-851476146.html
украина
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/65/841766530_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0bb40fb0354e89ba530e7873c278a50b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, германия, олаф шольц
РОССИЯ, УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, Олаф Шольц
16:27 11.09.2024
 
В МИД прокомментировали информацию о "мирном плане" Шольца

Захарова: обращения от Германии о "мирном плане" Шольца по Украине не поступали

© Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЭкстренная встреча мировых лидеров на Бали после инцидента в Польше
Экстренная встреча мировых лидеров на Бали после инцидента в Польше
© Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Немецкие власти не направляли никаких обращений о "мирном плане" канцлера Германии Олафа Шольца, рассказала пресс-секретарь российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.
"Это всё какие-то утечки и какие-то сплетни и так далее. Официальных подтверждений нет, поэтому комментировать, по сути, нечего... Со стороны руководства Германии ни прямых, ни через посредников никаких обращений, материалов, информации не поступало. Нам об этом неизвестно", - заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства в ходе брифинга.
Захарова добавила, что Россия выражает свою готовность к переговорам, но немецкие власти, как и другие западные союзники Украины, поставляют ей вооружение. По ее словам, единственным вариантом запустить процесс переговоров будет прекращение снабжения Киева оружием.
Ранее поступила информация, что немецкий канцлер разрабатывает план мирного урегулирования украинского кризиса Отмечается, что в этом Шольцу помогают представители его партии - Ральф Штегнер и Рольф Мютцених.
Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2024
Смягчить падение. Раскрыто, почему Шольц вдруг заговорил о мире
Вчера, 13:39
 
РОССИЯУКРАИНАГЕРМАНИЯОлаф Шольц
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала