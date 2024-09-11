https://1prime.ru/20240911/sholts-851504176.html

В МИД прокомментировали информацию о "мирном плане" Шольца

В МИД прокомментировали информацию о "мирном плане" Шольца - 11.09.2024, ПРАЙМ

В МИД прокомментировали информацию о "мирном плане" Шольца

Немецкие власти не направляли никаких обращений о "мирном плане" канцлера Германии Олафа Шольца, рассказала пресс-секретарь российского Министерства иностранных | 11.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-11T16:27+0300

2024-09-11T16:27+0300

2024-09-11T16:27+0300

россия

украина

германия

олаф шольц

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Немецкие власти не направляли никаких обращений о "мирном плане" канцлера Германии Олафа Шольца, рассказала пресс-секретарь российского Министерства иностранных дел Мария Захарова. "Это всё какие-то утечки и какие-то сплетни и так далее. Официальных подтверждений нет, поэтому комментировать, по сути, нечего... Со стороны руководства Германии ни прямых, ни через посредников никаких обращений, материалов, информации не поступало. Нам об этом неизвестно", - заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства в ходе брифинга.Захарова добавила, что Россия выражает свою готовность к переговорам, но немецкие власти, как и другие западные союзники Украины, поставляют ей вооружение. По ее словам, единственным вариантом запустить процесс переговоров будет прекращение снабжения Киева оружием.Ранее поступила информация, что немецкий канцлер разрабатывает план мирного урегулирования украинского кризиса Отмечается, что в этом Шольцу помогают представители его партии - Ральф Штегнер и Рольф Мютцених.

https://1prime.ru/20240910/sholts-851476146.html

украина

германия

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россия, украина, германия, олаф шольц