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В МИД прокомментировали информацию о "мирном плане" Шольца
В МИД прокомментировали информацию о "мирном плане" Шольца - 11.09.2024, ПРАЙМ
В МИД прокомментировали информацию о "мирном плане" Шольца
Немецкие власти не направляли никаких обращений о "мирном плане" канцлера Германии Олафа Шольца, рассказала пресс-секретарь российского Министерства иностранных | 11.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-11T16:27+0300
2024-09-11T16:27+0300
2024-09-11T16:27+0300
россия
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Немецкие власти не направляли никаких обращений о "мирном плане" канцлера Германии Олафа Шольца, рассказала пресс-секретарь российского Министерства иностранных дел Мария Захарова. "Это всё какие-то утечки и какие-то сплетни и так далее. Официальных подтверждений нет, поэтому комментировать, по сути, нечего... Со стороны руководства Германии ни прямых, ни через посредников никаких обращений, материалов, информации не поступало. Нам об этом неизвестно", - заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства в ходе брифинга.Захарова добавила, что Россия выражает свою готовность к переговорам, но немецкие власти, как и другие западные союзники Украины, поставляют ей вооружение. По ее словам, единственным вариантом запустить процесс переговоров будет прекращение снабжения Киева оружием.Ранее поступила информация, что немецкий канцлер разрабатывает план мирного урегулирования украинского кризиса Отмечается, что в этом Шольцу помогают представители его партии - Ральф Штегнер и Рольф Мютцених.
https://1prime.ru/20240910/sholts-851476146.html
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россия, украина, германия, олаф шольц
РОССИЯ, УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, Олаф Шольц
В МИД прокомментировали информацию о "мирном плане" Шольца
Захарова: обращения от Германии о "мирном плане" Шольца по Украине не поступали
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Немецкие власти не направляли никаких обращений о "мирном плане" канцлера Германии Олафа Шольца, рассказала пресс-секретарь российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.
"Это всё какие-то утечки и какие-то сплетни и так далее. Официальных подтверждений нет, поэтому комментировать, по сути, нечего... Со стороны руководства Германии ни прямых, ни через посредников никаких обращений, материалов, информации не поступало. Нам об этом неизвестно", - заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства в ходе брифинга.
Захарова добавила, что Россия выражает свою готовность к переговорам, но немецкие власти, как и другие западные союзники Украины, поставляют ей вооружение. По ее словам, единственным вариантом запустить процесс переговоров будет прекращение снабжения Киева оружием.
Ранее поступила информация, что немецкий канцлер разрабатывает план мирного урегулирования украинского кризиса Отмечается, что в этом Шольцу помогают представители его партии - Ральф Штегнер и Рольф Мютцених.
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