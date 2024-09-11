https://1prime.ru/20240911/ssha-851498844.html
США сохраняют негативное отношение к России, заявил Песков
США сохраняют негативное отношение к России, заявил Песков - 11.09.2024, ПРАЙМ
США сохраняют негативное отношение к России, заявил Песков
Соединенные Штаты сохраняют негативное недружественное отношение к России, независимо от политической партии, к которой принадлежат кандидаты. Такое мнение... | 11.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-11T12:53+0300
2024-09-11T12:53+0300
2024-09-11T12:53+0300
политика
россия
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0a/849029569_0:128:2965:1795_1920x0_80_0_0_36bae325dde78bf2aba481b68db0a858.jpg
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Соединенные Штаты сохраняют негативное недружественное отношение к России, независимо от политической партии, к которой принадлежат кандидаты. Такое мнение выразил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."США в целом, от какой бы партии кандидаты не были, сохраняют негативное отношение, недружественное отношение к нашей стране", - отметил пресс-секретарь главы государства.По словам Пескова, Кремлю также не нравится, что имя президента России Владимира Путина используется во внутриполитической борьбе в США. Кроме того, дебаты между кандидатами в президенты США Камалой Харрис и Дональдом Трампом - это вопрос американских избирателей, так как Россия занята своими собственными делами. Песков подчеркнул, что Москва сфокусирована на собственных заботах, достижениях и проблемах.
https://1prime.ru/20240911/udary-851496810.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0a/849029569_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e4966fe19b67451023390fc63f85e56b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша
США сохраняют негативное отношение к России, заявил Песков
Песков: США в целом сохраняют недружественное отношение к России
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Соединенные Штаты сохраняют негативное недружественное отношение к России, независимо от политической партии, к которой принадлежат кандидаты. Такое мнение выразил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"США в целом, от какой бы партии кандидаты не были, сохраняют негативное отношение, недружественное отношение к нашей стране", - отметил пресс-секретарь главы государства.
По словам Пескова, Кремлю также не нравится, что имя президента России Владимира Путина используется во внутриполитической борьбе в США. Кроме того, дебаты между кандидатами в президенты США Камалой Харрис и Дональдом Трампом - это вопрос американских избирателей, так как Россия занята своими собственными делами. Песков подчеркнул, что Москва сфокусирована на собственных заботах, достижениях и проблемах.
"Это атака". На Западе забили тревогу из-за хода США против России