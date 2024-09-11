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США сохраняют негативное отношение к России, заявил Песков

США сохраняют негативное отношение к России, заявил Песков - 11.09.2024, ПРАЙМ

США сохраняют негативное отношение к России, заявил Песков

Соединенные Штаты сохраняют негативное недружественное отношение к России, независимо от политической партии, к которой принадлежат кандидаты. Такое мнение... | 11.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-11T12:53+0300

2024-09-11T12:53+0300

2024-09-11T12:53+0300

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Соединенные Штаты сохраняют негативное недружественное отношение к России, независимо от политической партии, к которой принадлежат кандидаты. Такое мнение выразил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."США в целом, от какой бы партии кандидаты не были, сохраняют негативное отношение, недружественное отношение к нашей стране", - отметил пресс-секретарь главы государства.По словам Пескова, Кремлю также не нравится, что имя президента России Владимира Путина используется во внутриполитической борьбе в США. Кроме того, дебаты между кандидатами в президенты США Камалой Харрис и Дональдом Трампом - это вопрос американских избирателей, так как Россия занята своими собственными делами. Песков подчеркнул, что Москва сфокусирована на собственных заботах, достижениях и проблемах.

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