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В Кремле рассказали, что может поставить точку в конфликте на Украине

В Кремле рассказали, что может поставить точку в конфликте на Украине - 11.09.2024, ПРАЙМ

В Кремле рассказали, что может поставить точку в конфликте на Украине

Отказ Вашингтона от использования Украины в качестве инструмента для подавления России мог поставить точку в украинском кризисе. О этом сообщил официальный... | 11.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-11T13:09+0300

2024-09-11T13:09+0300

2024-09-11T13:09+0300

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Отказ Вашингтона от использования Украины в качестве инструмента для подавления России мог поставить точку в украинском кризисе. О этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Мы неоднократно говорили, что точку почти во многом может поставить отказ Соединенных Штатов от своей политики использования Украины, как расходный материал в попытке подавлять все, что связано с Российской Федерацией. Вот отказ от такой позиции действительно во многом может поставить точку", - отметил пресс-секретарь российского лидера.Песков также обратил внимание, что звонок главы Белого дома Джо Байдена президенту России Владимиру Путину никак не мог завершить конфликт на Украине.Ранее в ходе дебатов кандидат на пост президента США от Республиканцев Дональд Трамп обвинил нынешнего главу государства, что он не связался с Путиным для разрешения украинского кризиса.

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