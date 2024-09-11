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В Кремле рассказали, что может поставить точку в конфликте на Украине - 11.09.2024, ПРАЙМ
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В Кремле рассказали, что может поставить точку в конфликте на Украине
В Кремле рассказали, что может поставить точку в конфликте на Украине - 11.09.2024, ПРАЙМ
В Кремле рассказали, что может поставить точку в конфликте на Украине
Отказ Вашингтона от использования Украины в качестве инструмента для подавления России мог поставить точку в украинском кризисе. О этом сообщил официальный... | 11.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-11T13:09+0300
2024-09-11T13:09+0300
политика
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Отказ Вашингтона от использования Украины в качестве инструмента для подавления России мог поставить точку в украинском кризисе. О этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Мы неоднократно говорили, что точку почти во многом может поставить отказ Соединенных Штатов от своей политики использования Украины, как расходный материал в попытке подавлять все, что связано с Российской Федерацией. Вот отказ от такой позиции действительно во многом может поставить точку", - отметил пресс-секретарь российского лидера.Песков также обратил внимание, что звонок главы Белого дома Джо Байдена президенту России Владимиру Путину никак не мог завершить конфликт на Украине.Ранее в ходе дебатов кандидат на пост президента США от Республиканцев Дональд Трамп обвинил нынешнего главу государства, что он не связался с Путиным для разрешения украинского кризиса.
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россия, украина, сша
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, США
13:09 11.09.2024
 
В Кремле рассказали, что может поставить точку в конфликте на Украине

Песков: отказ США от попытки подавлять РФ Украиной мог бы завершить конфликт

© РИА Новости . POOL/Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости . POOL/Сергей Бобылев
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Отказ Вашингтона от использования Украины в качестве инструмента для подавления России мог поставить точку в украинском кризисе. О этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Мы неоднократно говорили, что точку почти во многом может поставить отказ Соединенных Штатов от своей политики использования Украины, как расходный материал в попытке подавлять все, что связано с Российской Федерацией. Вот отказ от такой позиции действительно во многом может поставить точку", - отметил пресс-секретарь российского лидера.
Песков также обратил внимание, что звонок главы Белого дома Джо Байдена президенту России Владимиру Путину никак не мог завершить конфликт на Украине.
Ранее в ходе дебатов кандидат на пост президента США от Республиканцев Дональд Трамп обвинил нынешнего главу государства, что он не связался с Путиным для разрешения украинского кризиса.
Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2024
Песков обратил внимание на упоминание Путина в ходе дебатов в США
12:54
 
ПолитикаРОССИЯУКРАИНАСША
 
 
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