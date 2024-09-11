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Сбербанк повысил максимальную ставку по вкладам - 11.09.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240911/stavka-851493907.html
Сбербанк повысил максимальную ставку по вкладам
Сбербанк повысил максимальную ставку по вкладам - 11.09.2024, ПРАЙМ
Сбербанк повысил максимальную ставку по вкладам
Сбербанк повысил ставки по вкладам "Лучший %" до 20% годовых и "СберВклад" до 19% годовых, пишет РБК со ссылкой на заявление банка. | 11.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-11T09:28+0300
2024-09-11T09:28+0300
экономика
сбербанк
банковский вклад
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Сбербанк повысил ставки по вкладам "Лучший %" до 20% годовых и "СберВклад" до 19% годовых, пишет РБК со ссылкой на заявление банка.В издании отметили, что максимальная доходность по вкладу "Лучший %" доступна только при размещении средств на три года, только для "новых" денег. Для получения повышенной ставки по "СберВкладу" на срок от семи до девяти месяцев необходимо иметь подписку на "СберПрайм", получать зарплату или пенсию в "Сбере", а также проводить операции по банковским картам.Минимальная сумма вложений составляет 100 тысяч рублей. Директор департамента Сбербанка "Занять и сберегать" Сергей Широков отметил, что новые условия привлекательны не только для новых клиентов, но и для существующих вкладчиков.Ранее СМИ отмечали, что в преддверии заседания ЦБ 13 сентября ряд банков продолжает повышать доходность по вкладам на год и более, чтобы привлечь клиентов. Газпромбанк и ВТБ повысили ставки до 19% и 20% соответственно, а Московский кредитный банк, Совкомбанк и Альфа-Банк предлагают доходность от 21% по разным условиям и срокам.
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сбербанк, банковский вклад
Экономика, Сбербанк, банковский вклад
09:28 11.09.2024
 
Сбербанк повысил максимальную ставку по вкладам

РБК: "Сбер" повысил максимальную ставку по вкладам до 20% годовых

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Сбербанк повысил ставки по вкладам "Лучший %" до 20% годовых и "СберВклад" до 19% годовых, пишет РБК со ссылкой на заявление банка.
В издании отметили, что максимальная доходность по вкладу "Лучший %" доступна только при размещении средств на три года, только для "новых" денег. Для получения повышенной ставки по "СберВкладу" на срок от семи до девяти месяцев необходимо иметь подписку на "СберПрайм", получать зарплату или пенсию в "Сбере", а также проводить операции по банковским картам.
Минимальная сумма вложений составляет 100 тысяч рублей. Директор департамента Сбербанка "Занять и сберегать" Сергей Широков отметил, что новые условия привлекательны не только для новых клиентов, но и для существующих вкладчиков.
Ранее СМИ отмечали, что в преддверии заседания ЦБ 13 сентября ряд банков продолжает повышать доходность по вкладам на год и более, чтобы привлечь клиентов. Газпромбанк и ВТБ повысили ставки до 19% и 20% соответственно, а Московский кредитный банк, Совкомбанк и Альфа-Банк предлагают доходность от 21% по разным условиям и срокам.
ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2024
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ЭкономикаСбербанкбанковский вклад
 
 
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