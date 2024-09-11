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В ЕС обязали соблюдать права клиентов попавшего под санкции НРД

В ЕС обязали соблюдать права клиентов попавшего под санкции НРД - 11.09.2024, ПРАЙМ

В ЕС обязали соблюдать права клиентов попавшего под санкции НРД

Суд общей юрисдикции Евросоюза, оставив в силе санкции против Национального расчетного депозитария (НРД), обязал власти государств-членов Европейского союза... | 11.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-11T13:53+0300

2024-09-11T13:53+0300

2024-09-11T13:53+0300

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БРЮССЕЛЬ, 11 сен – ПРАЙМ. Суд общей юрисдикции Евросоюза, оставив в силе санкции против Национального расчетного депозитария (НРД), обязал власти государств-членов Европейского союза соблюдать права собственности клиентов организации, не попавших в санкционные списки и добивающихся разблокирования своих активов. "При рассмотрении заявок на разблокирование активов клиентов, которые основаны на утвержденных Советом ЕС исключениях, национальные власти, отвечающие за реализацию ограничительных мер, должны убедиться, что меры в отношении прав собственности этих клиентов принимаются в соответствии со статьей 52 Хартии Евросоюза об основных правах", - говорится в заявлении суда. Эта статья предусматривает использование любых ограничений прав и свобод только в случае необходимости и с соблюдением принципа пропорциональности. В этой связи подчеркивается, что клиенты НРД должны иметь возможность в судах стран ЕС оспаривать ограничения, наложенные на их собственность. Ранее в среду Суд ЕС отклонил иск НРД, который добивался исключения из санкционного списка. Евросоюз в начале июня 2022 года внес в санкционные списки НРД, на счетах которого в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream учитывались европейские ценные бумаги российских инвесторов. Позднее к ограничительным мерам присоединилась также Швейцария. В результате в дополнение к ценным бумагам и денежным средствам российских клиентов в различных валютах, которые были обездвижены на счетах НРД в депозитариях Euroclear и Clearstream с марта, были также заблокированы денежные средства в евро и франках на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.

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