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В ЕС обязали соблюдать права клиентов попавшего под санкции НРД
В ЕС обязали соблюдать права клиентов попавшего под санкции НРД - 11.09.2024, ПРАЙМ
В ЕС обязали соблюдать права клиентов попавшего под санкции НРД
Суд общей юрисдикции Евросоюза, оставив в силе санкции против Национального расчетного депозитария (НРД), обязал власти государств-членов Европейского союза... | 11.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-11T13:53+0300
2024-09-11T13:53+0300
2024-09-11T13:53+0300
ес
нрд
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БРЮССЕЛЬ, 11 сен – ПРАЙМ. Суд общей юрисдикции Евросоюза, оставив в силе санкции против Национального расчетного депозитария (НРД), обязал власти государств-членов Европейского союза соблюдать права собственности клиентов организации, не попавших в санкционные списки и добивающихся разблокирования своих активов. "При рассмотрении заявок на разблокирование активов клиентов, которые основаны на утвержденных Советом ЕС исключениях, национальные власти, отвечающие за реализацию ограничительных мер, должны убедиться, что меры в отношении прав собственности этих клиентов принимаются в соответствии со статьей 52 Хартии Евросоюза об основных правах", - говорится в заявлении суда. Эта статья предусматривает использование любых ограничений прав и свобод только в случае необходимости и с соблюдением принципа пропорциональности. В этой связи подчеркивается, что клиенты НРД должны иметь возможность в судах стран ЕС оспаривать ограничения, наложенные на их собственность. Ранее в среду Суд ЕС отклонил иск НРД, который добивался исключения из санкционного списка. Евросоюз в начале июня 2022 года внес в санкционные списки НРД, на счетах которого в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream учитывались европейские ценные бумаги российских инвесторов. Позднее к ограничительным мерам присоединилась также Швейцария. В результате в дополнение к ценным бумагам и денежным средствам российских клиентов в различных валютах, которые были обездвижены на счетах НРД в депозитариях Euroclear и Clearstream с марта, были также заблокированы денежные средства в евро и франках на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.
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ес, нрд
В ЕС обязали соблюдать права клиентов попавшего под санкции НРД
Суд ЕС заявил о необходимости соблюдать права клиентов попавшего под санкции НРД
БРЮССЕЛЬ, 11 сен – ПРАЙМ. Суд общей юрисдикции Евросоюза, оставив в силе санкции против Национального расчетного депозитария (НРД), обязал власти государств-членов Европейского союза соблюдать права собственности клиентов организации, не попавших в санкционные списки и добивающихся разблокирования своих активов.
"При рассмотрении заявок на разблокирование активов клиентов, которые основаны на утвержденных Советом ЕС исключениях, национальные власти, отвечающие за реализацию ограничительных мер, должны убедиться, что меры в отношении прав собственности этих клиентов принимаются в соответствии со статьей 52 Хартии Евросоюза об основных правах", - говорится в заявлении суда. Эта статья предусматривает использование любых ограничений прав и свобод только в случае необходимости и с соблюдением принципа пропорциональности.
В этой связи подчеркивается, что клиенты НРД должны иметь возможность в судах стран ЕС оспаривать ограничения, наложенные на их собственность.
Ранее в среду Суд ЕС отклонил иск НРД, который добивался исключения из санкционного списка.
Евросоюз в начале июня 2022 года внес в санкционные списки НРД, на счетах которого в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream учитывались европейские ценные бумаги российских инвесторов. Позднее к ограничительным мерам присоединилась также Швейцария. В результате в дополнение к ценным бумагам и денежным средствам российских клиентов в различных валютах, которые были обездвижены на счетах НРД в депозитариях Euroclear и Clearstream с марта, были также заблокированы денежные средства в евро и франках на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.