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Суд ЕС отклонил иски Геннадия Тимченко и его супруги о снятии санкций
Суд ЕС отклонил иски Геннадия Тимченко и его супруги о снятии санкций - 11.09.2024, ПРАЙМ
Суд ЕС отклонил иски Геннадия Тимченко и его супруги о снятии санкций
Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге отклонил в среду иски российского предпринимателя Геннадия Тимченко и его супруги Елены, добивавшихся отмены... | 11.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-11T13:43+0300
2024-09-11T13:43+0300
2024-09-11T13:44+0300
геннадий тимченко
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БРЮССЕЛЬ, 11 сен - ПРАЙМ. Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге отклонил в среду иски российского предпринимателя Геннадия Тимченко и его супруги Елены, добивавшихся отмены европейских санкций, заявил судья Дин Спилман. "Суд объявляет, что иск отклонен", - сказал судья, кадры судебного заседания опубликовала пресс-служба суда ЕС. В Суде ЕС рассматриваются десятки дел с требованием об исключении из санкционного списка. Санкции уже были отменены в отношении, в частности, бывшей супруги бизнесмена Михаила Фридмана Ольги Айзиман, бывшего губернатора Севастополя, экс-заместителя министра промышленности и торговли РФ Дмитрия Овсянникова. Совет ЕС 14 сентября прошлого года исключил из списков персональных санкций предпринимателей Александра Шульгина, Фархада Ахмедова, Григория Березкина.
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геннадий тимченко, ес
Суд ЕС отклонил иски Геннадия Тимченко и его супруги о снятии санкций
Суд ЕС отклонил иски Геннадия Тимченко и его супруги о снятии санкций
БРЮССЕЛЬ, 11 сен - ПРАЙМ. Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге отклонил в среду иски российского предпринимателя Геннадия Тимченко и его супруги Елены, добивавшихся отмены европейских санкций, заявил судья Дин Спилман.
"Суд объявляет, что иск отклонен", - сказал судья, кадры судебного заседания опубликовала пресс-служба суда ЕС.
В Суде ЕС рассматриваются десятки дел с требованием об исключении из санкционного списка. Санкции уже были отменены в отношении, в частности, бывшей супруги бизнесмена Михаила Фридмана Ольги Айзиман, бывшего губернатора Севастополя, экс-заместителя министра промышленности и торговли РФ Дмитрия Овсянникова. Совет ЕС 14 сентября прошлого года исключил из списков персональных санкций предпринимателей Александра Шульгина, Фархада Ахмедова, Григория Березкина.