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Трамп и Харрис поспорили об урегулировании конфликта России и Украины
Трамп и Харрис поспорили об урегулировании конфликта России и Украины - 11.09.2024, ПРАЙМ
Трамп и Харрис поспорили об урегулировании конфликта России и Украины
Необходимо как можно скорее урегулировать украинский конфликт и спасти человеческие жизни, заявил бывший глава Белого дома и действующий кандидат в американские | 11.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-11T08:16+0300
2024-09-11T08:16+0300
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ВАШИНГТОН, 11 сен - ПРАЙМ. Необходимо как можно скорее урегулировать украинский конфликт и спасти человеческие жизни, заявил бывший глава Белого дома и действующий кандидат в американские президенты Дональд Трамп.Об этом он сообщил в ходе дебатов со своим оппонентом от Демократической партии Камалой Харрис."Я хочу остановить войну. Я хочу спасти жизни людей, которых без необходимости убивают миллионами", - сказал кандидат во время теледебатов.Он также добавил, что урегулирование украинского вопроса соответствует интересам, которые преследуют Штаты. По его словам, действующий президент Джо Байден поступил неправильно, когда перестал вести диалог с российским коллегой Владимиром Путиным. "Он даже не позвонил Путину по телефону и вообще кому-либо за прошедшие два года. Они даже не пытаются это сделать. Этот конфликт давно необходимо урегулировать", - указал кандидат в президенты.Кроме того, Трамп пообещал, что добьется немедленного разрешения кризиса в случае своего переизбрания. Ранее экс-президент неоднократно выступал с подобным заявлением и утверждал, что сумеет решить украинский вопрос за 24 часа.
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сша, украина, россия, дональд трамп, камала харрис
США, УКРАИНА, РОССИЯ, Дональд Трамп, Камала Харрис
Трамп и Харрис поспорили об урегулировании конфликта России и Украины
Трамп пообещал устроить переговоры Путина и Зеленского ради мира на Украине
ВАШИНГТОН, 11 сен - ПРАЙМ. Необходимо как можно скорее урегулировать украинский конфликт и спасти человеческие жизни, заявил бывший глава Белого дома и действующий кандидат в американские президенты Дональд Трамп.
Об этом он сообщил в ходе дебатов со своим оппонентом от Демократической партии Камалой Харрис.
"Я хочу остановить войну. Я хочу спасти жизни людей, которых без необходимости убивают миллионами", - сказал кандидат во время теледебатов.
Он также добавил, что урегулирование украинского вопроса соответствует интересам, которые преследуют Штаты. По его словам, действующий президент Джо Байден поступил неправильно, когда перестал вести диалог с российским коллегой Владимиром Путиным.
"Он даже не позвонил Путину по телефону и вообще кому-либо за прошедшие два года. Они даже не пытаются это сделать. Этот конфликт давно необходимо урегулировать", - указал кандидат в президенты.
Кроме того, Трамп пообещал, что добьется немедленного разрешения кризиса в случае своего переизбрания. Ранее экс-президент неоднократно выступал с подобным заявлением и утверждал, что сумеет решить украинский вопрос за 24 часа.
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