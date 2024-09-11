https://1prime.ru/20240911/tramp-851493053.html

"Съел бы на ланч". Харрис ответила на слова Трампа о конфликте на Украине

"Съел бы на ланч". Харрис ответила на слова Трампа о конфликте на Украине - 11.09.2024, ПРАЙМ

"Съел бы на ланч". Харрис ответила на слова Трампа о конфликте на Украине

Российский президент Владимир Путин "съел бы на ланч" экс-главу Белого дома Дональда Трампа, заявила кандидат в президенты от демократов Камала Харрис в ходе... | 11.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-11T08:44+0300

2024-09-11T08:44+0300

2024-09-11T08:55+0300

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сша

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дональд трамп

камала харрис

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ВАШИНГТОН, 11 сен - ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин "съел бы на ланч" экс-главу Белого дома Дональда Трампа, заявила кандидат в президенты от демократов Камала Харрис в ходе телефизионных дебатов со своим оппонентом.В диалоге с Трампом Харрис уточнила, что если не действующая администрация американского президента и НАТО, то "Путин сидел бы в Киеве, поглядывая на остальную Европу, начиная с Польши"."И почему бы вам не рассказать 800 тысячам американцев польского происхождения здесь, в Пенсильвании, как быстро вы бы отказались от всего ради благосклонности и того, что вы считаете дружбой с тем, кого называют диктатором, который съест вас на ланч", - добавила кандидат от демократов. Трамп, отвечая на замечания Харрис, отметил, что она сама не сумела предотвратить эскалацию украинского конфликта, хотя в феврале 2022 года проводила встречу с украинскими властями на Мюнхенской конференции по безопасностиРанее кандидат в президенты Дональд Трамп в очередной раз пообещал, что в случае своего переизбрания урегулирует украинский кризис как можно скорее. По его словам, необходимо немедленно решить этот вопрос и спасти человеческие жизни.В той же речи Трамп раскритиковал действующего президента США Джо Байдена за неспособность повлиять на конфликт и поддерживать контакт с российским коллегой Владимиром Путиным.

https://1prime.ru/20240911/tramp-851492609.html

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россия, сша, украина, дональд трамп, камала харрис