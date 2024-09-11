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Трамп не настроен проводить новый раунд дебатов с Харрис

Трамп не настроен проводить новый раунд дебатов с Харрис - 11.09.2024, ПРАЙМ

Трамп не настроен проводить новый раунд дебатов с Харрис

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что не настроен проводить новые теледебаты со своим оппонентом от демократов Камалой... | 11.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-11T15:49+0300

2024-09-11T15:49+0300

2024-09-11T16:26+0300

дональд трамп

камала харрис

дебаты

выборы в сша

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ВАШИНГТОН, 11 сен – ПРАЙМ. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что не настроен проводить новые теледебаты со своим оппонентом от демократов Камалой Харрис, поскольку состоявшийся накануне первый раунд публичных дискуссий прошел для него великолепно. "Я не настроен этого делать, поскольку я победил с большим перевесом. Мы выиграли дебаты", - сказал Трамп в эфире телеканала Fox News, подводя итог первому раунду теледебатов с Харрис на телеканале ABC. По мнению политика-республиканца, его выступление было "блестящим". В то же время, Трамп пожаловался на "нечестный характер" дискуссии, поскольку модераторы от телеканала "постоянно поправляли" его за те или иные высказывания, но не принимали аналогичных мер в отношении Харрис. "Я считаю, что телеканал ABC вчера вечером сильно пострадал. Честно говоря, у них следовало бы отобрать лицензию за то, как они провели это мероприятие", - указал кандидат в президенты США от республиканцев. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.

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дональд трамп, камала харрис, дебаты, выборы в сша