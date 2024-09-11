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Дипломатов в Европе поразило заявление Трампа о конфликте на Украине
Дипломатов в Европе поразило заявление Трампа о конфликте на Украине - 11.09.2024, ПРАЙМ
Дипломатов в Европе поразило заявление Трампа о конфликте на Украине
Европейские дипломаты были поражены словами Дональда Трампа о желании остановить конфликт между Россией и Украиной во время дебатов, сообщает газета Guardian. | 11.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-11T17:13+0300
2024-09-11T17:13+0300
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Европейские дипломаты были поражены словами Дональда Трампа о желании остановить конфликт между Россией и Украиной во время дебатов, сообщает газета Guardian. Ранее Трамп, отвечая на вопрос, хочет ли он победы Киева, сказал, что хочет остановить конфликт между Россией и Украиной и спасти жизни людей.Издание пишет, что евродипломаты были крайне удивлены, когда Трамп отказался ответить на вопрос о том, желает ли он победы Украины над Владимиром Путиным.Как сообщает издание, европейские дипломаты перед дебатами были в неопределённости и надеялись, что вице-президент Камала Харрис сможет убедительно выступить.Один из них признался, что по утрам он в первую очередь смотрит на рейтинги популярности политиков в США. Он также поделился, что ему сложно завтракать, когда он видит противоречивые результаты американских опросов.Во вторник прошли первые предвыборные дебаты между Трампом и Харрис. Напомним, выборы президента США состоятся 5 ноября.
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Политика, Дональд Трамп, США, УКРАИНА, РОССИЯ
Дипломатов в Европе поразило заявление Трампа о конфликте на Украине
Guardian: европейские дипломаты поражены заявлением Трампа об украинском конфликте
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Европейские дипломаты были поражены словами Дональда Трампа о желании остановить конфликт между Россией и Украиной во время дебатов, сообщает газета Guardian.
Ранее Трамп, отвечая на вопрос, хочет ли он победы Киева, сказал, что хочет остановить конфликт между Россией и Украиной и спасти жизни людей.
Издание пишет, что евродипломаты были крайне удивлены, когда Трамп отказался ответить на вопрос о том, желает ли он победы Украины над Владимиром Путиным.
Трамп не настроен проводить новый раунд дебатов с Харрис
Как сообщает издание, европейские дипломаты перед дебатами были в неопределённости и надеялись, что вице-президент Камала Харрис сможет убедительно выступить.
Один из них признался, что по утрам он в первую очередь смотрит на рейтинги популярности политиков в США. Он также поделился, что ему сложно завтракать, когда он видит противоречивые результаты американских опросов.
Во вторник прошли первые предвыборные дебаты между Трампом и Харрис. Напомним, выборы президента США состоятся 5 ноября.