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"Транснефть" подала иски к производителям софта IBM, Cisco и Red Hat

"Транснефть" подала иски к производителям софта IBM, Cisco и Red Hat - 11.09.2024, ПРАЙМ

"Транснефть" подала иски к производителям софта IBM, Cisco и Red Hat

Трубопроводная компания "Транснефть" подала в арбитражный суд Москвы четыре иска к крупным американским производителям программного обеспечения IBM, Cisco и Red | 11.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-11T10:45+0300

2024-09-11T10:45+0300

2024-09-11T10:45+0300

россия

транснефть

суд

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МОСКВА, 11 сен – ПРАЙМ. Трубопроводная компания "Транснефть" подала в арбитражный суд Москвы четыре иска к крупным американским производителям программного обеспечения IBM, Cisco и Red Hat, следует из информации в картотеке арбитражных дел. Все иски поступили в суд 9 сентября и к рассмотрению еще не приняты. Иск к IBM заявлен на сумму более 83 миллионов рублей, к Red Hat – на сумму около 13 миллионов рублей, два иска к Cisco содержат требования на сумму чуть более 6 миллионов рублей. Основания исковых требований в материалах суда пока не уточняются. IBM – производитель аппаратного и программного обеспечения. Компания работает более чем в 175 странах. Cisco Systems – компания, разрабатывающая и продающая сетевое оборудование. Red Hat – разработчик программного обеспечения на основе операционной системы Linux. "Транснефть" оказывает услуги в области транспортировки нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов в РФ и за ее пределы. 78,55% уставного капитала компании составляют обыкновенные акции (100% их находится в собственности РФ через Росимущество) и 21,45% - привилегированные.

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россия, транснефть, суд