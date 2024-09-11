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ФАС направила запросы производителям хлеба, муки и масла
ФАС направила запросы производителям хлеба, муки и масла - 11.09.2024, ПРАЙМ
ФАС направила запросы производителям хлеба, муки и масла
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила запросы крупнейшим производителям хлеба, муки и сливочного масла во всех регионах страны в целях... | 11.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-11T19:26+0300
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила запросы крупнейшим производителям хлеба, муки и сливочного масла во всех регионах страны в целях мониторинга цен, сообщила служба. "В целях мониторинга цен на отдельные виды социально значимых товаров ФАС России направила письма крупнейшим производителям хлеба, муки и сливочного масла во всех регионах страны… Служба проведет анализ обоснованности оптово-отпускных цен на продукцию", - говорится в сообщении. Отмечается, что организации должны предоставлять в службу информацию о каждом планируемом повышении отпускных цен на указанную продукцию до конца 2024 года. На основе полученных данных служба проведет анализ. Ведомство предупреждает, что необоснованное повышение оптово-отпускных цен станет основанием для применения мер антимонопольного реагирования.
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фас рф, запрос
ФАС направила запросы производителям хлеба, муки и масла
ФАС направила запросы производителям хлеба, муки и масла для мониторинга цен
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила запросы крупнейшим производителям хлеба, муки и сливочного масла во всех регионах страны в целях мониторинга цен, сообщила служба.
"В целях мониторинга цен на отдельные виды социально значимых товаров ФАС России направила письма крупнейшим производителям хлеба, муки и сливочного масла во всех регионах страны… Служба проведет анализ обоснованности оптово-отпускных цен на продукцию", - говорится в сообщении.
Отмечается, что организации должны предоставлять в службу информацию о каждом планируемом повышении отпускных цен на указанную продукцию до конца 2024 года.
На основе полученных данных служба проведет анализ. Ведомство предупреждает, что необоснованное повышение оптово-отпускных цен станет основанием для применения мер антимонопольного реагирования.