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Пушков оценил вероятность конфликта НАТО с Турцией из-за ее заявки в БРИКС
Пушков оценил вероятность конфликта НАТО с Турцией из-за ее заявки в БРИКС - 11.09.2024, ПРАЙМ
Пушков оценил вероятность конфликта НАТО с Турцией из-за ее заявки в БРИКС
Североатлантический альянс не допустит конфликта с Турцией из-за ее заявки на вступление в БРИКС. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал глава комиссии... | 11.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-11T11:54+0300
2024-09-11T11:54+0300
2024-09-11T12:03+0300
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Североатлантический альянс не допустит конфликта с Турцией из-за ее заявки на вступление в БРИКС. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.Сенатор рассказал, что Турция является ценной для НАТО страной, так как она держит под контролем важные проливы и занимает центральное место на Ближнем Востоке."В некотором смысле Турция ценнее для НАТО, чем НАТО для Турции", - написал Пушков.Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что Анкара подала официальную заявку на вступление в БРИКС. Представитель правящей Партии справедливости и развития Турции Омер Челик, комментируя сообщения СМИ о заявке страны в БРИКС, сказал, что дискуссия по вопросу подключения страны к организации продолжается, но прогресса пока нет.
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турция, нато, брикс
Пушков оценил вероятность конфликта НАТО с Турцией из-за ее заявки в БРИКС
Пушков: для НАТО недопустим риск конфликта с Турцией из-за ее заявки в БРИКС
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ.
Североатлантический альянс не допустит конфликта с Турцией из-за ее заявки на вступление в БРИКС. Такое мнение в своем Telegram-канале
высказал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
Сенатор рассказал, что Турция является ценной для НАТО страной, так как она держит под контролем важные проливы и занимает центральное место на Ближнем Востоке.
"В некотором смысле Турция ценнее для НАТО, чем НАТО для Турции", - написал Пушков.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что Анкара подала официальную заявку на вступление в БРИКС. Представитель правящей Партии справедливости и развития Турции Омер Челик, комментируя сообщения СМИ о заявке страны в БРИКС, сказал, что дискуссия по вопросу подключения страны к организации продолжается, но прогресса пока нет.
Эрдоган не испугается санкций из-за участия в саммите БРИКС, считает Пушков