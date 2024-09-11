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Визит Путина в Турцию ожидают обе стороны, заявили в Кремле
Визит Путина в Турцию ожидают обе стороны, заявили в Кремле - 11.09.2024, ПРАЙМ
Визит Путина в Турцию ожидают обе стороны, заявили в Кремле
Визит Владимира Путина в Турцию - долгожданное событие и для Москвы, и для Анкары, его организацией стороны занимаются давно. Об этом в ходе общения с... | 11.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-11T12:52+0300
2024-09-11T12:52+0300
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политика
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Визит Владимира Путина в Турцию - долгожданное событие и для Москвы, и для Анкары, его организацией стороны занимаются давно. Об этом в ходе общения с журналистами рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "Мы надеемся, что визит состоится после того, как будет завершена его подготовка. Этот визит ожидают в обеих столицах", - отметил Песков, отвечая на вопрос о том, стоит ли ожидать приезд Путина в Турцию до конца года. При этом Кремль рассчитывает на контакты президента России и его турецкого коллеги на саммите БРИКС в Казани. "Надеемся, что такая возможность представится", - дополнил Песков.В июле Путин и Реджеп Эрдоган встретились на полях саммита ШОС. Как отметил тогда президент Турции, он продолжает "телефонную дипломатию" с российским коллегой. До этого они лично встречались в сентябре 2023 года в Сочи.
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дмитрий песков, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, россия, турция, отношения россии и турции
Политика, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, Отношения России и Турции
Визит Путина в Турцию ожидают обе стороны, заявили в Кремле
Песков: визит Путина в Турцию ожидают обе стороны, его подготовка ведется давно
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Визит Владимира Путина в Турцию - долгожданное событие и для Москвы, и для Анкары, его организацией стороны занимаются давно. Об этом в ходе общения с журналистами рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Мы надеемся, что визит состоится после того, как будет завершена его подготовка. Этот визит ожидают в обеих столицах", - отметил Песков, отвечая на вопрос о том, стоит ли ожидать приезд Путина в Турцию до конца года.
При этом Кремль рассчитывает на контакты президента России и его турецкого коллеги на саммите БРИКС в Казани. "Надеемся, что такая возможность представится", - дополнил Песков.
В июле Путин и Реджеп Эрдоган встретились на полях саммита ШОС. Как отметил тогда президент Турции, он продолжает "телефонную дипломатию" с российским коллегой. До этого они лично встречались в сентябре 2023 года в Сочи.
Эрдоган рассказал о "телефонной дипломатии" с Путиным