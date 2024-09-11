https://1prime.ru/20240911/turtsiya-851498738.html

Визит Путина в Турцию ожидают обе стороны, заявили в Кремле

Визит Путина в Турцию ожидают обе стороны, заявили в Кремле - 11.09.2024, ПРАЙМ

Визит Путина в Турцию ожидают обе стороны, заявили в Кремле

Визит Владимира Путина в Турцию - долгожданное событие и для Москвы, и для Анкары, его организацией стороны занимаются давно. Об этом в ходе общения с... | 11.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-11T12:52+0300

2024-09-11T12:52+0300

2024-09-11T12:54+0300

политика

дмитрий песков

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

россия

турция

отношения россии и турции

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/03/849716246_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_38242a238bcc3baa8858c32f51f3432d.jpg

МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Визит Владимира Путина в Турцию - долгожданное событие и для Москвы, и для Анкары, его организацией стороны занимаются давно. Об этом в ходе общения с журналистами рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "Мы надеемся, что визит состоится после того, как будет завершена его подготовка. Этот визит ожидают в обеих столицах", - отметил Песков, отвечая на вопрос о том, стоит ли ожидать приезд Путина в Турцию до конца года. При этом Кремль рассчитывает на контакты президента России и его турецкого коллеги на саммите БРИКС в Казани. "Надеемся, что такая возможность представится", - дополнил Песков.В июле Путин и Реджеп Эрдоган встретились на полях саммита ШОС. Как отметил тогда президент Турции, он продолжает "телефонную дипломатию" с российским коллегой. До этого они лично встречались в сентябре 2023 года в Сочи.

https://1prime.ru/20240703/erdogan-849706959.html

турция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дмитрий песков, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, россия, турция, отношения россии и турции