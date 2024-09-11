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Визит Путина в Турцию ожидают обе стороны, заявили в Кремле - 11.09.2024, ПРАЙМ
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Визит Путина в Турцию ожидают обе стороны, заявили в Кремле
Визит Путина в Турцию ожидают обе стороны, заявили в Кремле - 11.09.2024, ПРАЙМ
Визит Путина в Турцию ожидают обе стороны, заявили в Кремле
Визит Владимира Путина в Турцию - долгожданное событие и для Москвы, и для Анкары, его организацией стороны занимаются давно. Об этом в ходе общения с... | 11.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-11T12:52+0300
2024-09-11T12:54+0300
политика
дмитрий песков
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
россия
турция
отношения россии и турции
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Визит Владимира Путина в Турцию - долгожданное событие и для Москвы, и для Анкары, его организацией стороны занимаются давно. Об этом в ходе общения с журналистами рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "Мы надеемся, что визит состоится после того, как будет завершена его подготовка. Этот визит ожидают в обеих столицах", - отметил Песков, отвечая на вопрос о том, стоит ли ожидать приезд Путина в Турцию до конца года. При этом Кремль рассчитывает на контакты президента России и его турецкого коллеги на саммите БРИКС в Казани. "Надеемся, что такая возможность представится", - дополнил Песков.В июле Путин и Реджеп Эрдоган встретились на полях саммита ШОС. Как отметил тогда президент Турции, он продолжает "телефонную дипломатию" с российским коллегой. До этого они лично встречались в сентябре 2023 года в Сочи.
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дмитрий песков, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, россия, турция, отношения россии и турции
Политика, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, Отношения России и Турции
12:52 11.09.2024 (обновлено: 12:54 11.09.2024)
 
Визит Путина в Турцию ожидают обе стороны, заявили в Кремле

Песков: визит Путина в Турцию ожидают обе стороны, его подготовка ведется давно

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Визит Владимира Путина в Турцию - долгожданное событие и для Москвы, и для Анкары, его организацией стороны занимаются давно. Об этом в ходе общения с журналистами рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Мы надеемся, что визит состоится после того, как будет завершена его подготовка. Этот визит ожидают в обеих столицах", - отметил Песков, отвечая на вопрос о том, стоит ли ожидать приезд Путина в Турцию до конца года.
При этом Кремль рассчитывает на контакты президента России и его турецкого коллеги на саммите БРИКС в Казани. "Надеемся, что такая возможность представится", - дополнил Песков.
В июле Путин и Реджеп Эрдоган встретились на полях саммита ШОС. Как отметил тогда президент Турции, он продолжает "телефонную дипломатию" с российским коллегой. До этого они лично встречались в сентябре 2023 года в Сочи.
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2024
Эрдоган рассказал о "телефонной дипломатии" с Путиным
3 июля, 15:18
 
ПолитикаДмитрий ПесковВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганРОССИЯТУРЦИЯОтношения России и Турции
 
 
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