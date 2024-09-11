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"Это атака". На Западе забили тревогу из-за хода США против России - 11.09.2024, ПРАЙМ
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"Это атака". На Западе забили тревогу из-за хода США против России
"Это атака". На Западе забили тревогу из-за хода США против России - 11.09.2024, ПРАЙМ
"Это атака". На Западе забили тревогу из-за хода США против России
Разрешение США Украине нанести удар по российской территории с помощью дальнобойного оружия будет являться прямым нападением США на Россию. Таким мнением... | 11.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-11T11:18+0300
2024-09-11T11:18+0300
вооружения
россия
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Разрешение США Украине нанести удар по российской территории с помощью дальнобойного оружия будет являться прямым нападением США на Россию. Таким мнением поделился норвежский профессор Гленн Дизен в соцсети X."Когда-то Байден утверждал, что поставки F-16 начнут третью мировую. Это гораздо хуже, это атака США на Россию", — написал он.Во вторник 10 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не исключают возможности разрешения Украине нанести удар на российскую территорию с использованием американских ракет ATACMS.Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби утверждает, что США по-прежнему не поддерживают такие удары Украины, несмотря на планы президента Джо Байдена обсудить использование переданного Западом оружия ВСУ с премьер-министром Великобритании Кеиром Стармером.
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россия, сша
Вооружения, РОССИЯ, США
11:18 11.09.2024
 
"Это атака". На Западе забили тревогу из-за хода США против России

Профессор Дизен: разрешение Украине наносить удары будет атакой США на Россию

© Фото : Public domain/John HamiltonЗапуск ракеты ATACMS
Запуск ракеты ATACMS - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2024
© Фото : Public domain/John Hamilton
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Разрешение США Украине нанести удар по российской территории с помощью дальнобойного оружия будет являться прямым нападением США на Россию. Таким мнением поделился норвежский профессор Гленн Дизен в соцсети X.
"Когда-то Байден утверждал, что поставки F-16 начнут третью мировую. Это гораздо хуже, это атака США на Россию", — написал он.
Во вторник 10 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не исключают возможности разрешения Украине нанести удар на российскую территорию с использованием американских ракет ATACMS.
Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби утверждает, что США по-прежнему не поддерживают такие удары Украины, несмотря на планы президента Джо Байдена обсудить использование переданного Западом оружия ВСУ с премьер-министром Великобритании Кеиром Стармером.
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ВооруженияРОССИЯСША
 
 
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