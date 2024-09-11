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Рябков предупредил США о рисках снятия ограничений на удары по России - 11.09.2024, ПРАЙМ
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Рябков предупредил США о рисках снятия ограничений на удары по России
Рябков предупредил США о рисках снятия ограничений на удары по России - 11.09.2024, ПРАЙМ
Рябков предупредил США о рисках снятия ограничений на удары по России
Заявление Вашингтона о том, что они рассматривают возможность снятия ограничений на удары, которые Киев может наносить вглубь территории РФ, может создать... | 11.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-11T21:40+0300
2024-09-11T21:58+0300
сергей рябков
сша
ракетные удары
киев
россия
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Заявление Вашингтона о том, что они рассматривают возможность снятия ограничений на удары, которые Киев может наносить вглубь территории РФ, может создать дополнительные риски для самих США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Он заявил, что это часть психологической войны, которая является составляющей гибридной войны.По словам Рябкова, такие заявления — это попытка оказать психологическое давление на Россию, чтобы заставить её отказаться от своих целей на Украине.Дипломат отметил, что как и другие подобные сигналы и действия, это заявление не изменит курс РФ, а лишь увеличит риски и опасности, в том числе для самих США и их союзников, клиентов и подопечных.Он подчеркнул, что если США действительно стремятся к укреплению своей безопасности, им следует прекратить подобные "провокационные вбросы" и воздержаться от поставок, чтобы не провоцировать Киев на действия, которые могут привести к дальнейшему обострению ситуации.
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сергей рябков, сша, ракетные удары, киев, россия
Сергей Рябков, США, ракетные удары, Киев, РОССИЯ
21:40 11.09.2024 (обновлено: 21:58 11.09.2024)
 
Рябков предупредил США о рисках снятия ограничений на удары по России

Рябков: снятие для Киева ограничений на удары по РФ добавит рисков для США

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкП/к замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова
П/к замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Заявление Вашингтона о том, что они рассматривают возможность снятия ограничений на удары, которые Киев может наносить вглубь территории РФ, может создать дополнительные риски для самих США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Он заявил, что это часть психологической войны, которая является составляющей гибридной войны.
По словам Рябкова, такие заявления — это попытка оказать психологическое давление на Россию, чтобы заставить её отказаться от своих целей на Украине.
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Дипломат отметил, что как и другие подобные сигналы и действия, это заявление не изменит курс РФ, а лишь увеличит риски и опасности, в том числе для самих США и их союзников, клиентов и подопечных.
Он подчеркнул, что если США действительно стремятся к укреплению своей безопасности, им следует прекратить подобные "провокационные вбросы" и воздержаться от поставок, чтобы не провоцировать Киев на действия, которые могут привести к дальнейшему обострению ситуации.
 
Сергей РябковСШАракетные ударыКиевРОССИЯ
 
 
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