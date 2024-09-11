https://1prime.ru/20240911/udary-po-rf-851510604.html

Рябков предупредил США о рисках снятия ограничений на удары по России

Рябков предупредил США о рисках снятия ограничений на удары по России - 11.09.2024, ПРАЙМ

Рябков предупредил США о рисках снятия ограничений на удары по России

Заявление Вашингтона о том, что они рассматривают возможность снятия ограничений на удары, которые Киев может наносить вглубь территории РФ, может создать... | 11.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-11T21:40+0300

2024-09-11T21:40+0300

2024-09-11T21:58+0300

сергей рябков

сша

ракетные удары

киев

россия

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Заявление Вашингтона о том, что они рассматривают возможность снятия ограничений на удары, которые Киев может наносить вглубь территории РФ, может создать дополнительные риски для самих США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Он заявил, что это часть психологической войны, которая является составляющей гибридной войны.По словам Рябкова, такие заявления — это попытка оказать психологическое давление на Россию, чтобы заставить её отказаться от своих целей на Украине.Дипломат отметил, что как и другие подобные сигналы и действия, это заявление не изменит курс РФ, а лишь увеличит риски и опасности, в том числе для самих США и их союзников, клиентов и подопечных.Он подчеркнул, что если США действительно стремятся к укреплению своей безопасности, им следует прекратить подобные "провокационные вбросы" и воздержаться от поставок, чтобы не провоцировать Киев на действия, которые могут привести к дальнейшему обострению ситуации.

https://1prime.ru/20240911/ukraina-851509423.html

сша

киев

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сергей рябков, сша, ракетные удары, киев, россия