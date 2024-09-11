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"Дали понять". Зеленский получил неутешительные новости от союзников - 11.09.2024, ПРАЙМ
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"Дали понять". Зеленский получил неутешительные новости от союзников
"Дали понять". Зеленский получил неутешительные новости от союзников - 11.09.2024, ПРАЙМ
"Дали понять". Зеленский получил неутешительные новости от союзников
Киеву указали, что союзники не могут предоставить ему необходимую поддержку для достижения "полной победы" в конфликте с Россией, пишет газета The Wall Street... | 11.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-11T09:07+0300
2024-09-11T09:07+0300
политика
украина
помощь
союзники
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Киеву указали, что союзники не могут предоставить ему необходимую поддержку для достижения "полной победы" в конфликте с Россией, пишет газета The Wall Street Journal."Киеву сказали, что полная украинская победа потребует от Запада предоставления сотен миллиардов долларов на поддержку", - пишет издание со ссылкой на высокопоставленных европейских чиновников.Авторы материала подчеркнули, что в настоящее время ни Вашингтон, ни европейские страны не в состоянии материально помочь украинской стороне.Москва в свою очередь неоднократно заявляла, что поставки оружия в Украину препятствуют урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО. По мнению главы российского МИД Сергея Лаврова, Вашингтон и страны альянса уже вмешались в конфликт, обучая военный персонал на территории других стран.
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украина, помощь, союзники
Политика, УКРАИНА, помощь, Союзники
09:07 11.09.2024
 
"Дали понять". Зеленский получил неутешительные новости от союзников

WSJ: Киеву дали понять, что союзники не могут обеспечить его "полную победу"

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Киеву указали, что союзники не могут предоставить ему необходимую поддержку для достижения "полной победы" в конфликте с Россией, пишет газета The Wall Street Journal.
"Киеву сказали, что полная украинская победа потребует от Запада предоставления сотен миллиардов долларов на поддержку", - пишет издание со ссылкой на высокопоставленных европейских чиновников.
Авторы материала подчеркнули, что в настоящее время ни Вашингтон, ни европейские страны не в состоянии материально помочь украинской стороне.
Москва в свою очередь неоднократно заявляла, что поставки оружия в Украину препятствуют урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО. По мнению главы российского МИД Сергея Лаврова, Вашингтон и страны альянса уже вмешались в конфликт, обучая военный персонал на территории других стран.
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