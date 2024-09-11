https://1prime.ru/20240911/ukraina-851493409.html

"Дали понять". Зеленский получил неутешительные новости от союзников

"Дали понять". Зеленский получил неутешительные новости от союзников - 11.09.2024, ПРАЙМ

"Дали понять". Зеленский получил неутешительные новости от союзников

Киеву указали, что союзники не могут предоставить ему необходимую поддержку для достижения "полной победы" в конфликте с Россией, пишет газета The Wall Street... | 11.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-11T09:07+0300

2024-09-11T09:07+0300

2024-09-11T09:07+0300

политика

украина

помощь

союзники

https://cdnn.1prime.ru/img/84184/20/841842018_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_6c648c4f7a923f21ed3126fe74f661a7.jpg

МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Киеву указали, что союзники не могут предоставить ему необходимую поддержку для достижения "полной победы" в конфликте с Россией, пишет газета The Wall Street Journal."Киеву сказали, что полная украинская победа потребует от Запада предоставления сотен миллиардов долларов на поддержку", - пишет издание со ссылкой на высокопоставленных европейских чиновников.Авторы материала подчеркнули, что в настоящее время ни Вашингтон, ни европейские страны не в состоянии материально помочь украинской стороне.Москва в свою очередь неоднократно заявляла, что поставки оружия в Украину препятствуют урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО. По мнению главы российского МИД Сергея Лаврова, Вашингтон и страны альянса уже вмешались в конфликт, обучая военный персонал на территории других стран.

https://1prime.ru/20240910/zapad-851490966.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, помощь, союзники