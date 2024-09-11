https://1prime.ru/20240911/ukraina-851494035.html

В США призвали Байдена снять ограничения для Киева по ATACMS, сообщает СМИ

В США призвали Байдена снять ограничения для Киева по ATACMS, сообщает СМИ - 11.09.2024, ПРАЙМ

В США призвали Байдена снять ограничения для Киева по ATACMS, сообщает СМИ

Американскому президенту Джо Байдену необходимо немедленно разрешить Киеву использовать западное оружие большой дальности для нанесения ударов по объектам в... | 11.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-11T09:30+0300

2024-09-11T09:30+0300

2024-09-11T10:35+0300

вооружения

россия

сша

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/84125/50/841255067_0:156:2400:1506_1920x0_80_0_0_76d1646e86d3ab134154e330a1b825dc.jpg

МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Американскому президенту Джо Байдену необходимо немедленно разрешить Киеву использовать западное оружие большой дальности для нанесения ударов по объектам в глубине российской территории. Об этом в своем письме для главы Белого дома написала группа ведущих республиканцев Палаты представителей США, его приводит телеканал CNN.Так, отмечается, что вышеупомянутое письмо, датируемое 9 сентября, было направлено перед визитом госсекретаря Энтони Блинкена в Киев в среду 11 сентября. Его подписали шесть республиканцев, в том числе председатель комитета по международным делам палаты представителей США Майкл Маккол, председатель комитета по вопросам разведки Майк Тернер и председатель комитета по вооруженным силам Майк Роджерс. "Мы пишем, чтобы призвать вас снять оставшиеся ограничения на использование Украиной систем большой дальности, предоставленных США, в частности ATACMS, против законных военных целей в глубине России", - говорится в письме. Кроме того, республиканцы пожаловались на то, что Байден слишком поздно разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на российской территории .Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен подчеркнул, что действующий американский президент Джо Байден собирается обсудить с британским премьером Киром Стармером потенциальные удары "вглубь" России поставленным западными государствами оружием.

https://1prime.ru/20240910/otvet-851483508.html

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, украина