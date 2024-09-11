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В США призвали Байдена снять ограничения для Киева по ATACMS, сообщает СМИ
В США призвали Байдена снять ограничения для Киева по ATACMS, сообщает СМИ - 11.09.2024, ПРАЙМ
В США призвали Байдена снять ограничения для Киева по ATACMS, сообщает СМИ
Американскому президенту Джо Байдену необходимо немедленно разрешить Киеву использовать западное оружие большой дальности для нанесения ударов по объектам в... | 11.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-11T09:30+0300
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Американскому президенту Джо Байдену необходимо немедленно разрешить Киеву использовать западное оружие большой дальности для нанесения ударов по объектам в глубине российской территории. Об этом в своем письме для главы Белого дома написала группа ведущих республиканцев Палаты представителей США, его приводит телеканал CNN.Так, отмечается, что вышеупомянутое письмо, датируемое 9 сентября, было направлено перед визитом госсекретаря Энтони Блинкена в Киев в среду 11 сентября. Его подписали шесть республиканцев, в том числе председатель комитета по международным делам палаты представителей США Майкл Маккол, председатель комитета по вопросам разведки Майк Тернер и председатель комитета по вооруженным силам Майк Роджерс. "Мы пишем, чтобы призвать вас снять оставшиеся ограничения на использование Украиной систем большой дальности, предоставленных США, в частности ATACMS, против законных военных целей в глубине России", - говорится в письме. Кроме того, республиканцы пожаловались на то, что Байден слишком поздно разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на российской территории .Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен подчеркнул, что действующий американский президент Джо Байден собирается обсудить с британским премьером Киром Стармером потенциальные удары "вглубь" России поставленным западными государствами оружием.
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Вооружения, РОССИЯ, США, УКРАИНА
В США призвали Байдена снять ограничения для Киева по ATACMS, сообщает СМИ
CNN: республиканцы призвали Байдена снять ограничения для Киева по ATACMS
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Американскому президенту Джо Байдену необходимо немедленно разрешить Киеву использовать западное оружие большой дальности для нанесения ударов по объектам в глубине российской территории. Об этом в своем письме для главы Белого дома написала группа ведущих республиканцев Палаты представителей США, его приводит телеканал CNN.
Так, отмечается, что вышеупомянутое письмо, датируемое 9 сентября, было направлено перед визитом госсекретаря Энтони Блинкена в Киев в среду 11 сентября. Его подписали шесть республиканцев, в том числе председатель комитета по международным делам палаты представителей США Майкл Маккол, председатель комитета по вопросам разведки Майк Тернер и председатель комитета по вооруженным силам Майк Роджерс.
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"Мы пишем, чтобы призвать вас снять оставшиеся ограничения на использование Украиной систем большой дальности, предоставленных США, в частности ATACMS, против законных военных целей в глубине России", - говорится в письме.
Кроме того, республиканцы пожаловались на то, что Байден слишком поздно разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на российской территории .
Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен подчеркнул, что действующий американский президент Джо Байден собирается обсудить с британским премьером Киром Стармером потенциальные удары "вглубь" России поставленным западными государствами оружием.