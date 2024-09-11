https://1prime.ru/20240911/ukraina-851494174.html

"Тревожный знак". СМИ раскрыли, что произошло с новой бригадой ВСУ

"Тревожный знак". СМИ раскрыли, что произошло с новой бригадой ВСУ - 11.09.2024, ПРАЙМ

"Тревожный знак". СМИ раскрыли, что произошло с новой бригадой ВСУ

Новую бригаду Вооруженных сил Украины оснастили только старым оружием, рассказал в статье для издания Forbes военный аналитик Дэвид Экс. | 11.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-11T09:44+0300

2024-09-11T09:44+0300

2024-09-11T09:45+0300

вооружения

россия

украина

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МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Новую бригаду Вооруженных сил Украины оснастили только старым оружием, рассказал в статье для издания Forbes военный аналитик Дэвид Экс.Речь идет о новой 154-ой бригаде ВСУ, которая, по поступившей информации, использует танки Т-62, в то время как старые бригады уже давно пользуются современными Т-64 и Т-72."154-я механизированная бригада в основном вооружена старой и легкой бронетехникой, и ни у одной единицы броня не толще 33 миллиметров, чего достаточно только для отражения огня из пулемета", — сообщается в статье.Военный эксперт также указал, что ситуация с оснащением украинских военных старым оружием может стать серьезной проблемой, так как старые подразделения с более лучшей и новой техникой будут отведены с фронта в ходе ротаций.

https://1prime.ru/20240910/pentagon-851492087.html

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