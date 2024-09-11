https://1prime.ru/20240911/ukraina-851494174.html
"Тревожный знак". СМИ раскрыли, что произошло с новой бригадой ВСУ
"Тревожный знак". СМИ раскрыли, что произошло с новой бригадой ВСУ - 11.09.2024, ПРАЙМ
"Тревожный знак". СМИ раскрыли, что произошло с новой бригадой ВСУ
Новую бригаду Вооруженных сил Украины оснастили только старым оружием, рассказал в статье для издания Forbes военный аналитик Дэвид Экс. | 11.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-11T09:44+0300
2024-09-11T09:44+0300
2024-09-11T09:45+0300
вооружения
россия
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/02/851270306_0:167:3051:1883_1920x0_80_0_0_b8aeac65770f1567f86a5f4eb94050eb.jpg
МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Новую бригаду Вооруженных сил Украины оснастили только старым оружием, рассказал в статье для издания Forbes военный аналитик Дэвид Экс.Речь идет о новой 154-ой бригаде ВСУ, которая, по поступившей информации, использует танки Т-62, в то время как старые бригады уже давно пользуются современными Т-64 и Т-72."154-я механизированная бригада в основном вооружена старой и легкой бронетехникой, и ни у одной единицы броня не толще 33 миллиметров, чего достаточно только для отражения огня из пулемета", — сообщается в статье.Военный эксперт также указал, что ситуация с оснащением украинских военных старым оружием может стать серьезной проблемой, так как старые подразделения с более лучшей и новой техникой будут отведены с фронта в ходе ротаций.
https://1prime.ru/20240910/pentagon-851492087.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/02/851270306_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_9f64fc1650649e7ab8d781270dacecca.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина
Вооружения, РОССИЯ, УКРАИНА
"Тревожный знак". СМИ раскрыли, что произошло с новой бригадой ВСУ
Forbes: новая 154-я бригада ВСУ оснащена лишь устаревшим вооружением
МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ.
Новую бригаду Вооруженных сил Украины оснастили только старым оружием, рассказал в статье для издания Forbes
военный аналитик Дэвид Экс.
Речь идет о новой 154-ой бригаде ВСУ, которая, по поступившей информации, использует танки Т-62, в то время как старые бригады уже давно пользуются современными Т-64 и Т-72.
"154-я механизированная бригада в основном вооружена старой и легкой бронетехникой, и ни у одной единицы броня не толще 33 миллиметров, чего достаточно только для отражения огня из пулемета", — сообщается в статье.
Военный эксперт также указал, что ситуация с оснащением украинских военных старым оружием может стать серьезной проблемой, так как старые подразделения с более лучшей и новой техникой будут отведены с фронта в ходе ротаций.
В Пентагоне назвали приоритет в военной поддержке Украины