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"Тревожный знак". СМИ раскрыли, что произошло с новой бригадой ВСУ - 11.09.2024, ПРАЙМ
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"Тревожный знак". СМИ раскрыли, что произошло с новой бригадой ВСУ
"Тревожный знак". СМИ раскрыли, что произошло с новой бригадой ВСУ - 11.09.2024, ПРАЙМ
"Тревожный знак". СМИ раскрыли, что произошло с новой бригадой ВСУ
Новую бригаду Вооруженных сил Украины оснастили только старым оружием, рассказал в статье для издания Forbes военный аналитик Дэвид Экс. | 11.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-11T09:44+0300
2024-09-11T09:45+0300
вооружения
россия
украина
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МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Новую бригаду Вооруженных сил Украины оснастили только старым оружием, рассказал в статье для издания Forbes военный аналитик Дэвид Экс.Речь идет о новой 154-ой бригаде ВСУ, которая, по поступившей информации, использует танки Т-62, в то время как старые бригады уже давно пользуются современными Т-64 и Т-72."154-я механизированная бригада в основном вооружена старой и легкой бронетехникой, и ни у одной единицы броня не толще 33 миллиметров, чего достаточно только для отражения огня из пулемета", — сообщается в статье.Военный эксперт также указал, что ситуация с оснащением украинских военных старым оружием может стать серьезной проблемой, так как старые подразделения с более лучшей и новой техникой будут отведены с фронта в ходе ротаций.
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россия, украина
Вооружения, РОССИЯ, УКРАИНА
09:44 11.09.2024 (обновлено: 09:45 11.09.2024)
 
"Тревожный знак". СМИ раскрыли, что произошло с новой бригадой ВСУ

Forbes: новая 154-я бригада ВСУ оснащена лишь устаревшим вооружением

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота артиллерийского расчета САУ "Пион" группировки войск "Запад"
Работа артиллерийского расчета САУ Пион группировки войск Запад - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Новую бригаду Вооруженных сил Украины оснастили только старым оружием, рассказал в статье для издания Forbes военный аналитик Дэвид Экс.
Речь идет о новой 154-ой бригаде ВСУ, которая, по поступившей информации, использует танки Т-62, в то время как старые бригады уже давно пользуются современными Т-64 и Т-72.
"154-я механизированная бригада в основном вооружена старой и легкой бронетехникой, и ни у одной единицы броня не толще 33 миллиметров, чего достаточно только для отражения огня из пулемета", — сообщается в статье.
Военный эксперт также указал, что ситуация с оснащением украинских военных старым оружием может стать серьезной проблемой, так как старые подразделения с более лучшей и новой техникой будут отведены с фронта в ходе ротаций.
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