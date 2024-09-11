https://1prime.ru/20240911/ukraina-851494827.html

"Неадекватен". В Госдуме отреагировали на слова Байдена об ударах по России

"Неадекватен". В Госдуме отреагировали на слова Байдена об ударах по России - 11.09.2024, ПРАЙМ

"Неадекватен". В Госдуме отреагировали на слова Байдена об ударах по России

Заявления американского президента Джо Байдена об ударах по объектам на территории России говорят о его полной неадекватности, подчеркнул депутат... | 11.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-11T10:10+0300

2024-09-11T10:10+0300

2024-09-11T10:10+0300

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – ПРАЙМ. Заявления американского президента Джо Байдена об ударах по объектам на территории России говорят о его полной неадекватности, подчеркнул депутат Государственной Думы от парламента Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет."Само обсуждение ударов по территории России уже говорит о полной неадекватности Байдена, который перед уходом решил максимально все разрушить и сделать невозможным мирное сосуществование человечества. В интересах народа США поскорее избавиться от Байдена, пока он не вверг мир в глобальный конфликт", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, у любой агрессии есть пределы, и у России терпение не безгранично. "Использование дальнобойного оружия заставит Россию пойти на серьезные шаги по увеличению санитарной зоны, чтобы обезопасить свои территории и граждан", - подчеркнул депутат. Ранее Байден рассказал, что власти США думают о том, чтобы снять ограничения на использование Киевом дальнобойного оружия для ударов по российской территории. Госсекретарь США Энтони Блинкен говорил, что действующий американский президент Джо Байден собирается обсудить с британским премьером Киром Стармером потенциальные удары "вглубь" России поставленным западными государствами оружием.

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