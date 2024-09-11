https://1prime.ru/20240911/ukraina-851495921.html

Запад боится пожалеть об атаке на Курскую область, заявили в США

Запад боится пожалеть об атаке на Курскую область, заявили в США - 11.09.2024, ПРАЙМ

Запад боится пожалеть об атаке на Курскую область, заявили в США

Вскоре представителям западной элиты придется пожалеть об атаках Вооруженных сил Украины на Курскую область, чего они очень опасаются. Об этом пишет издание... | 11.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-11T10:44+0300

2024-09-11T10:44+0300

2024-09-11T10:44+0300

россия

украина

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Вскоре представителям западной элиты придется пожалеть об атаках Вооруженных сил Украины на Курскую область, чего они очень опасаются. Об этом пишет издание Wall Street Journal, приводя слова бывшего старшего директора по России и Центральной Азии Совета национальной безопасности (СНБ) Эрика Грина.Эксперт подчеркнул, что на Западе все больше обеспокоены тем, что вторжение в регион может в долгосрочной перспективе негативно повлиять на способности Украины защищать себя."Существуют... опасения, что это (нападение на курскую область) всего лишь нечто подобное пресыщению сладким, о котором будут сожалеть через шесть-восемь недель", - прокомментировал Грин настроения некоторых западных чиновников.Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.

https://1prime.ru/20240910/peskov-851474051.html

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