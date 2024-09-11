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Рябков заявил, что ракеты ATACMS, поставленные Киеву, будут уничтожены - 11.09.2024, ПРАЙМ
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Рябков заявил, что ракеты ATACMS, поставленные Киеву, будут уничтожены
Рябков заявил, что ракеты ATACMS, поставленные Киеву, будут уничтожены - 11.09.2024, ПРАЙМ
Рябков заявил, что ракеты ATACMS, поставленные Киеву, будут уничтожены
Российская армия уничтожит новые дальнобойные ракеты ATACMS, если США решатся снова поставить их Украине. Об этом рассказал заместитель российского министра... | 11.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-11T14:08+0300
2024-09-11T14:08+0300
россия
украина
сергей рябков
сша
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Российская армия уничтожит новые дальнобойные ракеты ATACMS, если США решатся снова поставить их Украине. Об этом рассказал заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков."Мы считаем, что, как было с предыдущими поставками вооружения от США киевскому режиму, всё будет уничтожено, и наши противники на поле боя будут побеждены", - сказал он в интервью каналу RT.По словам Рябкова, что Украине и ее союзникам все равно не удастся достигнуть поставленных целей, даже с поставками нового вооружения.Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что точка в украинском вопросе могла быть поставлена уже давно, если бы Вашингтон не использовал Украину в качестве инструмента подавления России.
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россия, украина, сергей рябков, сша
РОССИЯ, УКРАИНА, Сергей Рябков, США
14:08 11.09.2024
 
Рябков заявил, что ракеты ATACMS, поставленные Киеву, будут уничтожены

Замглавы МИД Рябков: ракеты ATACMS при новой поставке Украине будут уничтожены

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкИнтервью с заместителем главы МИД РФ Сергеем Рябковым
Интервью с заместителем главы МИД РФ Сергеем Рябковым - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Российская армия уничтожит новые дальнобойные ракеты ATACMS, если США решатся снова поставить их Украине. Об этом рассказал заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков.
"Мы считаем, что, как было с предыдущими поставками вооружения от США киевскому режиму, всё будет уничтожено, и наши противники на поле боя будут побеждены", - сказал он в интервью каналу RT.
По словам Рябкова, что Украине и ее союзникам все равно не удастся достигнуть поставленных целей, даже с поставками нового вооружения.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что точка в украинском вопросе могла быть поставлена уже давно, если бы Вашингтон не использовал Украину в качестве инструмента подавления России.
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РОССИЯУКРАИНАСергей РябковСША
 
 
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