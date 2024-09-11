https://1prime.ru/20240911/ukraina-851501176.html

Рябков заявил, что ракеты ATACMS, поставленные Киеву, будут уничтожены

Рябков заявил, что ракеты ATACMS, поставленные Киеву, будут уничтожены - 11.09.2024, ПРАЙМ

Рябков заявил, что ракеты ATACMS, поставленные Киеву, будут уничтожены

Российская армия уничтожит новые дальнобойные ракеты ATACMS, если США решатся снова поставить их Украине. Об этом рассказал заместитель российского министра... | 11.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-11T14:08+0300

2024-09-11T14:08+0300

2024-09-11T14:08+0300

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Российская армия уничтожит новые дальнобойные ракеты ATACMS, если США решатся снова поставить их Украине. Об этом рассказал заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков."Мы считаем, что, как было с предыдущими поставками вооружения от США киевскому режиму, всё будет уничтожено, и наши противники на поле боя будут побеждены", - сказал он в интервью каналу RT.По словам Рябкова, что Украине и ее союзникам все равно не удастся достигнуть поставленных целей, даже с поставками нового вооружения.Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что точка в украинском вопросе могла быть поставлена уже давно, если бы Вашингтон не использовал Украину в качестве инструмента подавления России.

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россия, украина, сергей рябков, сша