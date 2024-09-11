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Британия выделит 600 миллионов фунтов на поддержку Украины - 11.09.2024, ПРАЙМ
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Британия выделит 600 миллионов фунтов на поддержку Украины
Британия выделит 600 миллионов фунтов на поддержку Украины - 11.09.2024, ПРАЙМ
Британия выделит 600 миллионов фунтов на поддержку Украины
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми объявил о выделении 600 миллионов фунтов стерлингов на поддержку Украины., сообщил в среду телеканал Sky... | 11.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-11T17:43+0300
2024-09-11T17:43+0300
политика
великобритания
военная помощь украине
украина
помощь украине
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МОСКВА, 11 сен – ПРАЙМ. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми объявил о выделении 600 миллионов фунтов стерлингов на поддержку Украины., сообщил в среду телеканал Sky News. В сообщении телеканала говорится, что глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми сообщил о выделении более 600 миллионов фунтов стерлингов на поддержку Украины.
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великобритания, военная помощь украине, украина, помощь украине
Политика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, военная помощь Украине, УКРАИНА, помощь Украине
17:43 11.09.2024
 
Британия выделит 600 миллионов фунтов на поддержку Украины

Sky News: Британия выделит 600 миллионов фунтов на поддержку Украины

CC BY-SA 2.0 / Matt Buck / Stock Exchange TowerВид на здание Лондонской фондовой биржи
Вид на здание Лондонской фондовой биржи - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2024
CC BY-SA 2.0 / Matt Buck / Stock Exchange Tower
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МОСКВА, 11 сен – ПРАЙМ. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми объявил о выделении 600 миллионов фунтов стерлингов на поддержку Украины., сообщил в среду телеканал Sky News.
В сообщении телеканала говорится, что глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми сообщил о выделении более 600 миллионов фунтов стерлингов на поддержку Украины.
 
ПолитикаВЕЛИКОБРИТАНИЯвоенная помощь УкраинеУКРАИНАпомощь Украине
 
 
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