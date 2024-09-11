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Британия выделит 600 миллионов фунтов на поддержку Украины

Британия выделит 600 миллионов фунтов на поддержку Украины - 11.09.2024, ПРАЙМ

Британия выделит 600 миллионов фунтов на поддержку Украины

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми объявил о выделении 600 миллионов фунтов стерлингов на поддержку Украины., сообщил в среду телеканал Sky... | 11.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-11T17:43+0300

2024-09-11T17:43+0300

2024-09-11T17:43+0300

политика

великобритания

военная помощь украине

украина

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МОСКВА, 11 сен – ПРАЙМ. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми объявил о выделении 600 миллионов фунтов стерлингов на поддержку Украины., сообщил в среду телеканал Sky News. В сообщении телеканала говорится, что глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми сообщил о выделении более 600 миллионов фунтов стерлингов на поддержку Украины.

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