https://1prime.ru/20240911/ukraina-851508310.html

В Раде зарегистрировали новый законопроект о повышении налогов

В Раде зарегистрировали новый законопроект о повышении налогов - 11.09.2024, ПРАЙМ

В Раде зарегистрировали новый законопроект о повышении налогов

Новый законопроект о повышении налогов зарегистрирован в Верховной раде. В документ включена норма о налогообложении банков, сообщил в среду украинский... | 11.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-11T18:51+0300

2024-09-11T18:51+0300

2024-09-11T18:52+0300

экономика

украина

налог

верховная рада

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МОСКВА, 11 сен – ПРАЙМ. Новый законопроект о повышении налогов зарегистрирован в Верховной раде. В документ включена норма о налогообложении банков, сообщил в среду украинский парламентарий Ярослав Железняк. Железняк сообщил 18 июля, что правительство Украины подготовило законопроект о повышении налогов и военного сбора. Представитель украинского правительства в парламенте в тот же день сообщил об одобрении кабинетом министров законопроекта об увеличении расходов на безопасность и оборону на 495,3 миллиарда гривен."Ну что, новый, уже не помню в который раз, законопроект о повышении налогов. Перед рабочей группой по повторному первому чтению будет следующее. То же, что и было: повышение военного сбора с 1,5% до 5%, увеличение налогов на 1-2 группу физических лиц-предпринимателей (ФЛП), авансовые взносы на АЗС, 1% на всех форм ФЛП 3-й группы, 25% прибыли на финучреждения, помесячная отчетность НДФЛ для экономическое бронирование", - написал Железняк в своем Telegram-канале. Депутат утверждает, что в законопроект добавят налогообложение банков, но минфин и центробанк Украины против этого.Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что источники для увеличения финансирования ВСУ исчерпаны, повышение налогов в стране вынужденно.

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украина, налог, верховная рада