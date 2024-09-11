https://1prime.ru/20240911/ukraina-851508310.html
В Раде зарегистрировали новый законопроект о повышении налогов
В Раде зарегистрировали новый законопроект о повышении налогов - 11.09.2024, ПРАЙМ
В Раде зарегистрировали новый законопроект о повышении налогов
Новый законопроект о повышении налогов зарегистрирован в Верховной раде. В документ включена норма о налогообложении банков, сообщил в среду украинский... | 11.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-11T18:51+0300
2024-09-11T18:51+0300
2024-09-11T18:52+0300
экономика
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МОСКВА, 11 сен – ПРАЙМ. Новый законопроект о повышении налогов зарегистрирован в Верховной раде. В документ включена норма о налогообложении банков, сообщил в среду украинский парламентарий Ярослав Железняк. Железняк сообщил 18 июля, что правительство Украины подготовило законопроект о повышении налогов и военного сбора. Представитель украинского правительства в парламенте в тот же день сообщил об одобрении кабинетом министров законопроекта об увеличении расходов на безопасность и оборону на 495,3 миллиарда гривен."Ну что, новый, уже не помню в который раз, законопроект о повышении налогов. Перед рабочей группой по повторному первому чтению будет следующее. То же, что и было: повышение военного сбора с 1,5% до 5%, увеличение налогов на 1-2 группу физических лиц-предпринимателей (ФЛП), авансовые взносы на АЗС, 1% на всех форм ФЛП 3-й группы, 25% прибыли на финучреждения, помесячная отчетность НДФЛ для экономическое бронирование", - написал Железняк в своем Telegram-канале. Депутат утверждает, что в законопроект добавят налогообложение банков, но минфин и центробанк Украины против этого.Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что источники для увеличения финансирования ВСУ исчерпаны, повышение налогов в стране вынужденно.
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украина, налог, верховная рада
Экономика, УКРАИНА, НАЛОГ, Верховная рада
В Раде зарегистрировали новый законопроект о повышении налогов
Железняк: новый законопроект о повышении налогов на Украине зарегистрирован в Раде
МОСКВА, 11 сен – ПРАЙМ. Новый законопроект о повышении налогов зарегистрирован в Верховной раде. В документ включена норма о налогообложении банков, сообщил в среду украинский парламентарий Ярослав Железняк.
Железняк сообщил 18 июля, что правительство Украины подготовило законопроект о повышении налогов и военного сбора. Представитель украинского правительства в парламенте в тот же день сообщил об одобрении кабинетом министров законопроекта об увеличении расходов на безопасность и оборону на 495,3 миллиарда гривен.
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"Ну что, новый, уже не помню в который раз, законопроект о повышении налогов. Перед рабочей группой по повторному первому чтению будет следующее. То же, что и было: повышение военного сбора с 1,5% до 5%, увеличение налогов на 1-2 группу физических лиц-предпринимателей (ФЛП), авансовые взносы на АЗС, 1% на всех форм ФЛП 3-й группы, 25% прибыли на финучреждения, помесячная отчетность НДФЛ для экономическое бронирование", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
Депутат утверждает, что в законопроект добавят налогообложение банков, но минфин и центробанк Украины против этого.
Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что источники для увеличения финансирования ВСУ исчерпаны, повышение налогов в стране вынужденно.