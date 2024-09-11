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Украине ничего неизвестно о мирном плане Шольца, заявил Зеленский - 11.09.2024, ПРАЙМ
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Украине ничего неизвестно о мирном плане Шольца, заявил Зеленский
Украине ничего неизвестно о мирном плане Шольца, заявил Зеленский - 11.09.2024, ПРАЙМ
Украине ничего неизвестно о мирном плане Шольца, заявил Зеленский
Владимир Зеленский заявил, что в Киеве ничего не знают о мирном плане, предложенном канцлером Германии Олафом Шольцем, пишет "Страна.ua". | 11.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-11T19:09+0300
2024-09-11T19:09+0300
политика
украина
владимир зеленский
фрг
олаф шольц
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МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что в Киеве ничего не знают о мирном плане, предложенном канцлером Германии Олафом Шольцем, пишет "Страна.ua".Зеленский заявил, что относительно мирного плана Шольца ему ничего неизвестно. По Украине не может быть каких-либо планов без ее участия.Ранее газета La Repubblica сообщила, что канцлер Германии разрабатывает план завершения боевых действий на Украине. Источник, близкий к немецкому правительству, рассказал обозревателям, что этот план может включать территориальные уступки со стороны Украины. На прошлой неделе в интервью телеканалу ZDF Шольц заявил, что пришло время обсудить, как можно ускорить завершение конфликта на Украине.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле заметили информацию о том, что Олаф Шольц готовит план урегулирования конфликта. Однако в Кремле не знают подробностей этого плана. По словам Дмитрия Пескова, Россия не отвергает никакие инициативы, но для того чтобы принять решение, необходимо знать детали плана. Он также отметил, что на данный момент не видно перспектив разрешения конфликта на Украине мирным путём. Со стороны "дирижёра" Запада не поступало никаких заявлений на этот счёт.
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украина, владимир зеленский, фрг, олаф шольц
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, ФРГ, Олаф Шольц
19:09 11.09.2024
 
Украине ничего неизвестно о мирном плане Шольца, заявил Зеленский

Зеленский: в Киеве не знают о мирном плане канцлера ФРГ Олафа Шольца

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что в Киеве ничего не знают о мирном плане, предложенном канцлером Германии Олафом Шольцем, пишет "Страна.ua".
Зеленский заявил, что относительно мирного плана Шольца ему ничего неизвестно. По Украине не может быть каких-либо планов без ее участия.
Ранее газета La Repubblica сообщила, что канцлер Германии разрабатывает план завершения боевых действий на Украине. Источник, близкий к немецкому правительству, рассказал обозревателям, что этот план может включать территориальные уступки со стороны Украины. На прошлой неделе в интервью телеканалу ZDF Шольц заявил, что пришло время обсудить, как можно ускорить завершение конфликта на Украине.
Верховная Рада Украины - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2024
В Раде зарегистрировали новый законопроект о повышении налогов
18:51
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле заметили информацию о том, что Олаф Шольц готовит план урегулирования конфликта. Однако в Кремле не знают подробностей этого плана. По словам Дмитрия Пескова, Россия не отвергает никакие инициативы, но для того чтобы принять решение, необходимо знать детали плана. Он также отметил, что на данный момент не видно перспектив разрешения конфликта на Украине мирным путём. Со стороны "дирижёра" Запада не поступало никаких заявлений на этот счёт.
 
ПолитикаУКРАИНАВладимир ЗеленскийФРГОлаф Шольц
 
 
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