https://1prime.ru/20240911/ukraina-851509721.html
Блинкен заявил о "неизбежности" вступления Украины в НАТО
Блинкен заявил о "неизбежности" вступления Украины в НАТО - 11.09.2024, ПРАЙМ
Блинкен заявил о "неизбежности" вступления Украины в НАТО
Страны НАТО дали понять, что членство в альянсе неизбежно. Украина уже на пути вступления в НАТО, заявил в среду госсекретарь Энтони Блинкен. | 11.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-11T20:26+0300
2024-09-11T20:26+0300
2024-09-11T20:26+0300
вооружения
украина
нато
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/16/841251674_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_b9b64d5c80660a1747100d9dfbc1267f.jpg
ВАШИНГТОН, 11 сен — ПРАЙМ. Страны НАТО дали понять, что членство в альянсе неизбежно. Украина уже на пути вступления в НАТО, заявил в среду госсекретарь Энтони Блинкен. Блинкен отметил, что страны НАТО провели встречу, на которой дали ясно понять, что вступление Украины в альянс неизбежно. Теперь Украина движется по этому пути.Вместе с тем, он отметил, что для вступления Украины в НАТО стране предстоит принять пакет необходимых реформ. Россия считает, что поставки оружия Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с оружием для Украины станут законной целью для России. США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе и подготовкой кадров. В Кремле заявляли, что накачка Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
https://1prime.ru/20240911/ukraina-851509423.html
украина
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/16/841251674_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_739daec5ca1b6bdead4f83e0f6da21f9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, нато, сша
Вооружения, УКРАИНА, НАТО, США
Блинкен заявил о "неизбежности" вступления Украины в НАТО
Блинкен: страны НАТО дали четко понять, что вступление Украины в альянс неизбежно
ВАШИНГТОН, 11 сен — ПРАЙМ. Страны НАТО дали понять, что членство в альянсе неизбежно. Украина уже на пути вступления в НАТО, заявил в среду госсекретарь Энтони Блинкен.
Блинкен отметил, что страны НАТО провели встречу, на которой дали ясно понять, что вступление Украины в альянс неизбежно. Теперь Украина движется по этому пути.
США выделят свыше $700 млн дополнительного финансирования на нужды Украины
Вместе с тем, он отметил, что для вступления Украины в НАТО стране предстоит принять пакет необходимых реформ.
Россия считает, что поставки оружия Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с оружием для Украины станут законной целью для России. США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе и подготовкой кадров. В Кремле заявляли, что накачка Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.