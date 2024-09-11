https://1prime.ru/20240911/ukraina-851509721.html

Блинкен заявил о "неизбежности" вступления Украины в НАТО

Блинкен заявил о "неизбежности" вступления Украины в НАТО - 11.09.2024, ПРАЙМ

Блинкен заявил о "неизбежности" вступления Украины в НАТО

Страны НАТО дали понять, что членство в альянсе неизбежно. Украина уже на пути вступления в НАТО, заявил в среду госсекретарь Энтони Блинкен. | 11.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-11T20:26+0300

2024-09-11T20:26+0300

2024-09-11T20:26+0300

вооружения

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ВАШИНГТОН, 11 сен — ПРАЙМ. Страны НАТО дали понять, что членство в альянсе неизбежно. Украина уже на пути вступления в НАТО, заявил в среду госсекретарь Энтони Блинкен. Блинкен отметил, что страны НАТО провели встречу, на которой дали ясно понять, что вступление Украины в альянс неизбежно. Теперь Украина движется по этому пути.Вместе с тем, он отметил, что для вступления Украины в НАТО стране предстоит принять пакет необходимых реформ. Россия считает, что поставки оружия Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с оружием для Украины станут законной целью для России. США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе и подготовкой кадров. В Кремле заявляли, что накачка Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.

https://1prime.ru/20240911/ukraina-851509423.html

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украина, нато, сша