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СМИ раскрыли, как Британия обхитрила Украину - 11.09.2024, ПРАЙМ
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СМИ раскрыли, как Британия обхитрила Украину
СМИ раскрыли, как Британия обхитрила Украину - 11.09.2024, ПРАЙМ
СМИ раскрыли, как Британия обхитрила Украину
Великобритания передавала Киеву устаревшие образцы техники и обмундирования, которые уже не использовались, чтобы сэкономить на их утилизации, сообщает... | 11.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-11T23:00+0300
2024-09-11T23:01+0300
вооружения
великобритания
украина
вооружение
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МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Великобритания передавала Киеву устаревшие образцы техники и обмундирования, которые уже не использовались, чтобы сэкономить на их утилизации, сообщает Financial Times.Министерство обороны отдавало предпочтение военному снаряжению, которое часто подлежало утилизации или замене. Это было связано с тем, что такое снаряжение могло иметь непосредственную военную ценность для Украины. Однако отправка его Киеву также позволяла сократить расходы, связанные с утилизацией.Издание также поговорило с анонимным представителем Министерства обороны, который подтвердил эту информацию. Он заявил, что ввиду украинского конфликта у Великобритании обнаружился дефицит военных запасов, однако также появился шанс избавиться от устаревшего оборудования и заменить его на новое.Россия убеждена, что поставки оружия Украине препятствуют урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в боевые действия. Министр иностранных дел Сергей Лавров подчёркивал, что любые грузы с вооружением для Киева будут рассматриваться Россией как законная цель.
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великобритания, украина, вооружение
Вооружения, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, УКРАИНА, вооружение
23:00 11.09.2024 (обновлено: 23:01 11.09.2024)
 
СМИ раскрыли, как Британия обхитрила Украину

FT: Британия отправляла Украине списанную технику, чтобы сэкономить

© Unsplash/Artem ZhukovУрбанистический вид Лондона, Великобритания
Урбанистический вид Лондона, Великобритания
© Unsplash/Artem Zhukov
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МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Великобритания передавала Киеву устаревшие образцы техники и обмундирования, которые уже не использовались, чтобы сэкономить на их утилизации, сообщает Financial Times.
Министерство обороны отдавало предпочтение военному снаряжению, которое часто подлежало утилизации или замене. Это было связано с тем, что такое снаряжение могло иметь непосредственную военную ценность для Украины. Однако отправка его Киеву также позволяла сократить расходы, связанные с утилизацией.
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Издание также поговорило с анонимным представителем Министерства обороны, который подтвердил эту информацию. Он заявил, что ввиду украинского конфликта у Великобритании обнаружился дефицит военных запасов, однако также появился шанс избавиться от устаревшего оборудования и заменить его на новое.
Россия убеждена, что поставки оружия Украине препятствуют урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в боевые действия. Министр иностранных дел Сергей Лавров подчёркивал, что любые грузы с вооружением для Киева будут рассматриваться Россией как законная цель.
 
ВооруженияВЕЛИКОБРИТАНИЯУКРАИНАвооружение
 
 
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