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СМИ раскрыли, как Британия обхитрила Украину
СМИ раскрыли, как Британия обхитрила Украину - 11.09.2024, ПРАЙМ
СМИ раскрыли, как Британия обхитрила Украину
Великобритания передавала Киеву устаревшие образцы техники и обмундирования, которые уже не использовались, чтобы сэкономить на их утилизации, сообщает... | 11.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-11T23:00+0300
2024-09-11T23:00+0300
2024-09-11T23:01+0300
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МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Великобритания передавала Киеву устаревшие образцы техники и обмундирования, которые уже не использовались, чтобы сэкономить на их утилизации, сообщает Financial Times.Министерство обороны отдавало предпочтение военному снаряжению, которое часто подлежало утилизации или замене. Это было связано с тем, что такое снаряжение могло иметь непосредственную военную ценность для Украины. Однако отправка его Киеву также позволяла сократить расходы, связанные с утилизацией.Издание также поговорило с анонимным представителем Министерства обороны, который подтвердил эту информацию. Он заявил, что ввиду украинского конфликта у Великобритании обнаружился дефицит военных запасов, однако также появился шанс избавиться от устаревшего оборудования и заменить его на новое.Россия убеждена, что поставки оружия Украине препятствуют урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в боевые действия. Министр иностранных дел Сергей Лавров подчёркивал, что любые грузы с вооружением для Киева будут рассматриваться Россией как законная цель.
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великобритания, украина, вооружение
Вооружения, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, УКРАИНА, вооружение
СМИ раскрыли, как Британия обхитрила Украину
FT: Британия отправляла Украине списанную технику, чтобы сэкономить
МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ.
Великобритания передавала Киеву устаревшие образцы техники и обмундирования, которые уже не использовались, чтобы сэкономить на их утилизации, сообщает
Financial Times.
Министерство обороны отдавало предпочтение военному снаряжению, которое часто подлежало утилизации или замене. Это было связано с тем, что такое снаряжение могло иметь непосредственную военную ценность для Украины. Однако отправка его Киеву также позволяла сократить расходы, связанные с утилизацией.
Лондон разрешит Киеву бить ракетами Storm Shadow по России, пишет СМИ
Издание также поговорило с анонимным представителем Министерства обороны, который подтвердил эту информацию. Он заявил, что ввиду украинского конфликта у Великобритании обнаружился дефицит военных запасов, однако также появился шанс избавиться от устаревшего оборудования и заменить его на новое.
Россия убеждена, что поставки оружия Украине препятствуют урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в боевые действия. Министр иностранных дел Сергей Лавров подчёркивал, что любые грузы с вооружением для Киева будут рассматриваться Россией как законная цель.