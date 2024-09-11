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В Белгородской области грузовой поезд сошел с рельсов

В Белгородской области грузовой поезд сошел с рельсов - 11.09.2024, ПРАЙМ

В Белгородской области грузовой поезд сошел с рельсов

Вечером 10 сентября в Белгородской области локомотив и 11 вагонов сошли с рельсов на фоне вмешательства в работу железнодорожного транспорта посторонни лиц. Об... | 11.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-11T09:07+0300

2024-09-11T09:07+0300

2024-09-11T09:09+0300

происшествия

россия

товарные вагоны

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Вечером 10 сентября в Белгородской области локомотив и 11 вагонов сошли с рельсов на фоне вмешательства в работу железнодорожного транспорта посторонни лиц. Об этом в своем Telegram-канале сообщила Юго-Восточная железная дорога (ЮВЖД).Отмечается, что происшествие случилось на перегоне Волоконовка – Новый Оскол. Всю ночь на этом участке продолжались работы по восстановлению железнодорожного полотна и контактной сети. Более того, было временно запрещено движение поездов.В компании отметили, что на ЮВЖД действует штаб по ликвидации последствий схода.Отмечается, что российский Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту схода вагонов. Отмечается, что это дело заведено по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт, повлекший причинение значительного имущественного ущерба).

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россия, товарные вагоны