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В Белгородской области грузовой поезд сошел с рельсов - 11.09.2024, ПРАЙМ
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В Белгородской области грузовой поезд сошел с рельсов
В Белгородской области грузовой поезд сошел с рельсов - 11.09.2024, ПРАЙМ
В Белгородской области грузовой поезд сошел с рельсов
Вечером 10 сентября в Белгородской области локомотив и 11 вагонов сошли с рельсов на фоне вмешательства в работу железнодорожного транспорта посторонни лиц. Об... | 11.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-11T09:07+0300
2024-09-11T09:09+0300
происшествия
россия
товарные вагоны
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Вечером 10 сентября в Белгородской области локомотив и 11 вагонов сошли с рельсов на фоне вмешательства в работу железнодорожного транспорта посторонни лиц. Об этом в своем Telegram-канале сообщила Юго-Восточная железная дорога (ЮВЖД).Отмечается, что происшествие случилось на перегоне Волоконовка – Новый Оскол. Всю ночь на этом участке продолжались работы по восстановлению железнодорожного полотна и контактной сети. Более того, было временно запрещено движение поездов.В компании отметили, что на ЮВЖД действует штаб по ликвидации последствий схода.Отмечается, что российский Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту схода вагонов. Отмечается, что это дело заведено по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт, повлекший причинение значительного имущественного ущерба).
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россия, товарные вагоны
Происшествия, РОССИЯ, товарные вагоны
09:07 11.09.2024 (обновлено: 09:09 11.09.2024)
 
В Белгородской области грузовой поезд сошел с рельсов

Под Новым Осколом из-за вмешательства в работу транспорта сошел с рельсов поезд

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЖелезная дорога
Железная дорога - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Вечером 10 сентября в Белгородской области локомотив и 11 вагонов сошли с рельсов на фоне вмешательства в работу железнодорожного транспорта посторонни лиц. Об этом в своем Telegram-канале сообщила Юго-Восточная железная дорога (ЮВЖД).
Отмечается, что происшествие случилось на перегоне Волоконовка – Новый Оскол. Всю ночь на этом участке продолжались работы по восстановлению железнодорожного полотна и контактной сети. Более того, было временно запрещено движение поездов.
В компании отметили, что на ЮВЖД действует штаб по ликвидации последствий схода.
Отмечается, что российский Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту схода вагонов. Отмечается, что это дело заведено по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт, повлекший причинение значительного имущественного ущерба).
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