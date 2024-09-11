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РБК: приток валюты в банки от бизнеса достиг двухлетнего максимума
РБК: приток валюты в банки от бизнеса достиг двухлетнего максимума - 11.09.2024, ПРАЙМ
РБК: приток валюты в банки от бизнеса достиг двухлетнего максимума
Объем поступления валюты в российские банки от бизнеса в июле 2024 года составил рекордные 121,86 миллиарда долларов, передает РБК со ссылкой на данные Банка... | 11.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-11T15:07+0300
2024-09-11T15:07+0300
2024-09-11T15:07+0300
экономика
россия
бизнес
иностранная валюта
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Объем поступления валюты в российские банки от бизнеса в июле 2024 года составил рекордные 121,86 миллиарда долларов, передает РБК со ссылкой на данные Банка России."В июле 2024 года средства юридических лиц на валютных счетах и депозитах в российских банках увеличились на $4,36 млрд (+3,7%), до $121,86 млрд", - сказано в материале.Отмечается, что это максимальный показатель с мая 2022 года. За последние два года остатки валюты на счетах юридических лиц увеличились на 4,2%. Валютные счета и депозиты корпоративных клиентов в период с января по июль 2024 года увеличились на 6,7 миллиарда долларов, причем остатки на срочных депозитах увеличились на три миллиарда долларов.Рост притока валюты может быть связан с трудностями с трансграничными платежами, а также с попыткой клиентов минимизировать риски, накапливая валюту на счетах и депозитах, заключили в издании.
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россия, бизнес, иностранная валюта
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, иностранная валюта
РБК: приток валюты в банки от бизнеса достиг двухлетнего максимума
РБК: приток валюты в банки от бизнеса достиг максимума с мая 2022 года
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ.
Объем поступления валюты в российские банки от бизнеса в июле 2024 года составил рекордные 121,86 миллиарда долларов, передает
РБК со ссылкой на данные Банка России.
"В июле 2024 года средства юридических лиц на валютных счетах и депозитах в российских банках увеличились на $4,36 млрд (+3,7%), до $121,86 млрд", - сказано в материале.
Отмечается, что это максимальный показатель с мая 2022 года. За последние два года остатки валюты на счетах юридических лиц увеличились на 4,2%. Валютные счета и депозиты корпоративных клиентов в период с января по июль 2024 года увеличились на 6,7 миллиарда долларов, причем остатки на срочных депозитах увеличились на три миллиарда долларов.
Рост притока валюты может быть связан с трудностями с трансграничными платежами, а также с попыткой клиентов минимизировать риски, накапливая валюту на счетах и депозитах, заключили в издании.
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