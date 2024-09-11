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В Вашингтоне раскол по вопросу о разрешении Киеву бить вглубь РФ, пишет СМИ

В Вашингтоне раскол по вопросу о разрешении Киеву бить вглубь РФ, пишет СМИ - 11.09.2024, ПРАЙМ

В Вашингтоне раскол по вопросу о разрешении Киеву бить вглубь РФ, пишет СМИ

В американских политических кругах существуют разногласия относительно возможности нанесения Украиной ударов по территории России, пишет газета Financial Times. | 11.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-11T18:08+0300

2024-09-11T18:08+0300

2024-09-11T18:08+0300

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военная помощь украине

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ракетные удары

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. В американских политических кругах существуют разногласия относительно возможности нанесения Украиной ударов по территории России, пишет газета Financial Times. Ранее Джо Байден заявил журналистам, что в Вашингтоне рассматривается вопрос о разрешении Украине использовать дальнобойное оружие для нанесения ударов по территории России. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны понимать, "с чем они играют" и отдавать себе отчет, когда говорят о планах разрешить Киеву атаковать цели в глубине территории России.Издание сообщает, что в правительстве США возник раскол по поводу использования американского оружия для ударов вглубь территории РФ.Газета пишет, что Пентагон и разведсообщество США предостерегают от использования дальнобойного оружия для ударов вглубь территории России.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что об ответе на новые удары по территории РФ знают глава государства и военные. Они принимают контрмеры и к ним готовятся.

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сша, военная помощь украине, украина, россия, ракетные удары