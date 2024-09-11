Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На ВЭФ-2024 подписали соглашения на сумму свыше 5,5 триллиона рублей - 11.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240911/vef-851505000.html
На ВЭФ-2024 подписали соглашения на сумму свыше 5,5 триллиона рублей
На ВЭФ-2024 подписали соглашения на сумму свыше 5,5 триллиона рублей - 11.09.2024, ПРАЙМ
На ВЭФ-2024 подписали соглашения на сумму свыше 5,5 триллиона рублей
В рамках проведения девятого Восточного экономического форума (ВЭФ-2024) было поддписано 313 соглашений, общая сумма которых превышает 5,5 триллиона рублей. Об... | 11.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-11T16:49+0300
2024-09-11T16:49+0300
экономика
россия
вэф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/03/851295123_0:379:2965:2047_1920x0_80_0_0_4daa0e86642792d4e4dccd470da4ea41.jpg
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. В рамках проведения девятого Восточного экономического форума (ВЭФ-2024) было поддписано 313 соглашений, общая сумма которых превышает 5,5 триллиона рублей. Об этом главе государства доложил вице-премьер Юрий Трутнев.На девятом Восточном экономическом форуме подписано 313 соглашений на общую сумму 5 триллионов 569 миллиардов рублей. Это лучший результат за все прошедшие годы (проведения форума – ред.)", - отметил он.По словам Трутнева, форум имеет широкий интерес со стран Азиатско-Тихоокеанского региона и других мировых регионов. 2023 году в мероприятии приняли участие 6,3 тысячи человек, а в текущем году этот показатель составил 7,1 тысячи человек из 75 стран.Кроме того, на форуме присутствовали представители бизнеса и дипломатического корпуса из 16 недружественных России стран.Восточный экономический форум проходил с 3 по 6 сентября во Владивостоке на территории Дальневосточного федерального университета.
https://1prime.ru/20240906/mayning-851396813.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/03/851295123_118:0:2847:2047_1920x0_80_0_0_cd838e8c77c8a4f0173efa1ebfea43d0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, вэф
Экономика, РОССИЯ, ВЭФ
16:49 11.09.2024
 
На ВЭФ-2024 подписали соглашения на сумму свыше 5,5 триллиона рублей

Трутнев: на ВЭФ-2024 подписали соглашения на сумму свыше 5,5 триллиона рублей

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВЭФ-2024. Работа форума
ВЭФ-2024. Работа форума - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. В рамках проведения девятого Восточного экономического форума (ВЭФ-2024) было поддписано 313 соглашений, общая сумма которых превышает 5,5 триллиона рублей. Об этом главе государства доложил вице-премьер Юрий Трутнев.
На девятом Восточном экономическом форуме подписано 313 соглашений на общую сумму 5 триллионов 569 миллиардов рублей. Это лучший результат за все прошедшие годы (проведения форума – ред.)", - отметил он.
По словам Трутнева, форум имеет широкий интерес со стран Азиатско-Тихоокеанского региона и других мировых регионов. 2023 году в мероприятии приняли участие 6,3 тысячи человек, а в текущем году этот показатель составил 7,1 тысячи человек из 75 стран.
Кроме того, на форуме присутствовали представители бизнеса и дипломатического корпуса из 16 недружественных России стран.
Восточный экономический форум проходил с 3 по 6 сентября во Владивостоке на территории Дальневосточного федерального университета.
Промышленный майнинг - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2024
BitRiver рассказал о взрывном интересе к промышленному майнингу на ВЭФ
6 сентября, 18:10
 
ЭкономикаРОССИЯВЭФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала