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На ВЭФ-2024 подписали соглашения на сумму свыше 5,5 триллиона рублей
На ВЭФ-2024 подписали соглашения на сумму свыше 5,5 триллиона рублей - 11.09.2024, ПРАЙМ
На ВЭФ-2024 подписали соглашения на сумму свыше 5,5 триллиона рублей
В рамках проведения девятого Восточного экономического форума (ВЭФ-2024) было поддписано 313 соглашений, общая сумма которых превышает 5,5 триллиона рублей. Об... | 11.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-11T16:49+0300
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2024-09-11T16:49+0300
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. В рамках проведения девятого Восточного экономического форума (ВЭФ-2024) было поддписано 313 соглашений, общая сумма которых превышает 5,5 триллиона рублей. Об этом главе государства доложил вице-премьер Юрий Трутнев.На девятом Восточном экономическом форуме подписано 313 соглашений на общую сумму 5 триллионов 569 миллиардов рублей. Это лучший результат за все прошедшие годы (проведения форума – ред.)", - отметил он.По словам Трутнева, форум имеет широкий интерес со стран Азиатско-Тихоокеанского региона и других мировых регионов. 2023 году в мероприятии приняли участие 6,3 тысячи человек, а в текущем году этот показатель составил 7,1 тысячи человек из 75 стран.Кроме того, на форуме присутствовали представители бизнеса и дипломатического корпуса из 16 недружественных России стран.Восточный экономический форум проходил с 3 по 6 сентября во Владивостоке на территории Дальневосточного федерального университета.
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На ВЭФ-2024 подписали соглашения на сумму свыше 5,5 триллиона рублей
Трутнев: на ВЭФ-2024 подписали соглашения на сумму свыше 5,5 триллиона рублей
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. В рамках проведения девятого Восточного экономического форума (ВЭФ-2024) было поддписано 313 соглашений, общая сумма которых превышает 5,5 триллиона рублей. Об этом главе государства доложил вице-премьер Юрий Трутнев.
На девятом Восточном экономическом форуме подписано 313 соглашений на общую сумму 5 триллионов 569 миллиардов рублей. Это лучший результат за все прошедшие годы (проведения форума – ред.)", - отметил он.
По словам Трутнева, форум имеет широкий интерес со стран Азиатско-Тихоокеанского региона и других мировых регионов. 2023 году в мероприятии приняли участие 6,3 тысячи человек, а в текущем году этот показатель составил 7,1 тысячи человек из 75 стран.
Кроме того, на форуме присутствовали представители бизнеса и дипломатического корпуса из 16 недружественных России стран.
Восточный экономический форум проходил с 3 по 6 сентября во Владивостоке на территории Дальневосточного федерального университета.
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