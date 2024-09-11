https://1prime.ru/20240911/volodin-851496303.html

"Россия ответит". Володин предупредил Запад о последствиях за помощь Киеву

"Россия ответит". Володин предупредил Запад о последствиях за помощь Киеву - 11.09.2024, ПРАЙМ

"Россия ответит". Володин предупредил Запад о последствиях за помощь Киеву

Владимир Зеленский втягивает Запад в конфликт на Украине, что заставит Москву применить более мощное оружие. Об этом заявил спикер Государственной Думы Вячеслав | 11.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-11T11:03+0300

2024-09-11T11:03+0300

2024-09-11T11:03+0300

политика

россия

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Владимир Зеленский втягивает Запад в конфликт на Украине, что заставит Москву применить более мощное оружие. Об этом заявил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин."Вашингтон и другие европейские государства становятся участниками войны на Украине. Обращаясь к США, Германии, Франции, Англии с просьбой о поставках дальнобойного вооружения, ракет и другой техники и обсуждая с ними вопросы нанесения ударов по территории России, Зеленский делает эти страны непосредственными участниками военного конфликта на Украине", - отметил парламентарий в своем Telegram-канале.Володин также отметил, что это приведет к тому, что России придется использовать более разрушительное оружие для защиты своих граждан.Он также раскритиковал Зеленского за то, что ему не важна судьба украинского народа. Кроме того, как только сменится руководство в ЕС и Соединенных Штатах, поддержка главы киевского режима закончится.

https://1prime.ru/20240911/ukraina-851493409.html

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россия, украина, владимир зеленский