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В ВТБ назвали регионы с самыми доступными "вторичками" - 11.09.2024, ПРАЙМ
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В ВТБ назвали регионы с самыми доступными "вторичками"
В ВТБ назвали регионы с самыми доступными "вторичками" - 11.09.2024, ПРАЙМ
В ВТБ назвали регионы с самыми доступными "вторичками"
Аналитики банка ВТБ рассказали, где в России можно выгоднее всего приобрести вторичную и первичную недвижимости. Об этом сообщается в совместном исследовании... | 11.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-11T13:07+0300
2024-09-11T13:07+0300
россия
рынок недвижимости
вторичное жилье
новостройки
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Аналитики банка ВТБ рассказали, где в России можно выгоднее всего приобрести вторичную и первичную недвижимости. Об этом сообщается в совместном исследовании банка и экосистемы недвижимости "Метр квадратный".Так, отмечается, что самыми доступными "вторичками" располагает Ямало-Ненецкий автономный округ, где накопить на квартиру в среднем можно за 39 месяцев против 73 месяцев в среднем по России.Кроме того, помимо упомянутого региона, доступное жилье есть в Мурманской области, где накопить на него можно за 44 месяца. В Магаданской области, Ненецком автономном округе и Югре квартиру можно купить за 46 месяцев.В то же время, как рассказали аналитики, самое недоступное жилье зафиксировано в Москве, на Алтае, в Крыму, Краснодарском крае и Севастополе, где для покупки средней по площади квартиры нужно откладывать всю зарплату от 128 до 157 месяцев.Также в исследовании отображена доступность новостроек по России. Отмечается, что накопить на квартиру на первичном рынке, также как и на вторичном, проще в северных регионах России.Так, в Ямало-Ненецком автономном округе накопить на новостройку можно за 51 месяц, в Тюменской области на это придется потратить 56 месяцев. Замыкают список лидеров Югра и Магаданская область, где накопить на "первичку" можно за 57 месяцев.
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россия, рынок недвижимости, вторичное жилье, новостройки
РОССИЯ, рынок недвижимости, вторичное жилье, новостройки
13:07 11.09.2024
 
В ВТБ назвали регионы с самыми доступными "вторичками"

ВТБ назвал регионы с самыми доступными новостройками и готовым жильем

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтроительство новых домов в Москве
Строительство новых домов в Москве - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Аналитики банка ВТБ рассказали, где в России можно выгоднее всего приобрести вторичную и первичную недвижимости. Об этом сообщается в совместном исследовании банка и экосистемы недвижимости "Метр квадратный".
Так, отмечается, что самыми доступными "вторичками" располагает Ямало-Ненецкий автономный округ, где накопить на квартиру в среднем можно за 39 месяцев против 73 месяцев в среднем по России.
Кроме того, помимо упомянутого региона, доступное жилье есть в Мурманской области, где накопить на него можно за 44 месяца. В Магаданской области, Ненецком автономном округе и Югре квартиру можно купить за 46 месяцев.
В то же время, как рассказали аналитики, самое недоступное жилье зафиксировано в Москве, на Алтае, в Крыму, Краснодарском крае и Севастополе, где для покупки средней по площади квартиры нужно откладывать всю зарплату от 128 до 157 месяцев.
Также в исследовании отображена доступность новостроек по России. Отмечается, что накопить на квартиру на первичном рынке, также как и на вторичном, проще в северных регионах России.
Так, в Ямало-Ненецком автономном округе накопить на новостройку можно за 51 месяц, в Тюменской области на это придется потратить 56 месяцев. Замыкают список лидеров Югра и Магаданская область, где накопить на "первичку" можно за 57 месяцев.
Квартира - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2024
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