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Акционеры "Яндекса" утвердили дивиденды по результатам I полугодия

Акционеры "Яндекса" утвердили дивиденды по результатам I полугодия - 11.09.2024, ПРАЙМ

Акционеры "Яндекса" утвердили дивиденды по результатам I полугодия

Акционеры "Яндекса" утвердили выплату дивидендов по итогам первого полугодия 2024 года в размере 80 рублей на акцию, сообщила компания. | 11.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-11T17:13+0300

2024-09-11T17:13+0300

2024-09-11T17:18+0300

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Акционеры "Яндекса" утвердили выплату дивидендов по итогам первого полугодия 2024 года в размере 80 рублей на акцию, сообщила компания."Выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям общества в размере 80 (восемьдесят) рублей на одну обыкновенную акцию", - говорится в сообщении.Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 20 сентября 2024 года.

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