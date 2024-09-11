Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Акционеры "Яндекса" утвердили дивиденды по результатам I полугодия - 11.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240911/yandeks-851505837.html
Акционеры "Яндекса" утвердили дивиденды по результатам I полугодия
Акционеры "Яндекса" утвердили дивиденды по результатам I полугодия - 11.09.2024, ПРАЙМ
Акционеры "Яндекса" утвердили дивиденды по результатам I полугодия
Акционеры "Яндекса" утвердили выплату дивидендов по итогам первого полугодия 2024 года в размере 80 рублей на акцию, сообщила компания. | 11.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-11T17:13+0300
2024-09-11T17:18+0300
экономика
россия
яндекс
акции
https://cdnn.1prime.ru/img/83808/63/838086377_0:133:2853:1738_1920x0_80_0_0_adb80f34da35ef0813d39db68f6ecb55.jpg
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Акционеры "Яндекса" утвердили выплату дивидендов по итогам первого полугодия 2024 года в размере 80 рублей на акцию, сообщила компания."Выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям общества в размере 80 (восемьдесят) рублей на одну обыкновенную акцию", - говорится в сообщении.Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 20 сентября 2024 года.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83808/63/838086377_180:0:2673:1870_1920x0_80_0_0_b6eb0851fc9c7cdb7c2a01ae05ce6692.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, яндекс, акции
Экономика, РОССИЯ, Яндекс, Акции
17:13 11.09.2024 (обновлено: 17:18 11.09.2024)
 
Акционеры "Яндекса" утвердили дивиденды по результатам I полугодия

Акционеры "Яндекса" утвердили дивиденды в размере 80 рублей на акцию

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкОфис компании "Яндекс" в Москве
Офис компании Яндекс в Москве - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Акционеры "Яндекса" утвердили выплату дивидендов по итогам первого полугодия 2024 года в размере 80 рублей на акцию, сообщила компания.
"Выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям общества в размере 80 (восемьдесят) рублей на одну обыкновенную акцию", - говорится в сообщении.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 20 сентября 2024 года.
 
ЭкономикаРОССИЯЯндексАкции
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала