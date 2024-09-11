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Курс юаня на Мосбирже растерял рост первой половины дня против рубля

Курс юаня на Мосбирже растерял рост первой половины дня против рубля - 11.09.2024, ПРАЙМ

Курс юаня на Мосбирже растерял рост первой половины дня против рубля

Курс рубля почти компенсировал снижение против юаня на Московской бирже в среду, следует из данных торгов. | 11.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-11T17:46+0300

2024-09-11T17:46+0300

2024-09-11T17:46+0300

рынки

юань

мосбиржа

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МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Курс рубля почти компенсировал снижение против юаня на Московской бирже в среду, следует из данных торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.26 мск повышается на 2 копейки, до 12,71 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,65-12,77 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 145,7 миллиарда рублей, что выше аналогичного показателя предыдущей сессии. Что же касается доллара, то для ориентира можно использовать значение торгуемого на Московской бирже однодневного (с автоматической пролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 90,22 рубля (минус 0,54% к предыдущему закрытию). Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,0983 по сравнению с 7,118 на форексе. В то же время официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 15 копеек к среде, до 91,27 рубля. Курс рубля к юаню на Московской бирже после инерционного снижения в первой половине сессии перешел к повышению. При этом цена нефти подрастает в район круглой отметки 70 долларов за баррель сорта Brent после сильного падения накануне - сейчас она увеличивается на 1%, до 69,9 доллара за баррель. "Российская валюта после утреннего падения восстановилась, ускорив восходящую динамику в середине торгов. Однако продолжить укрепление рублю пока не удается", — комментирует Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций". ПРОГНОЗЫ Значительное падение цен на нефть, наметившееся накануне, может оказывать давление на российскую валюту, но в дальнейшем оно будет компенсировано операциями по бюджетному правилу (продажей валюты), полагает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "В текущих условиях рубль может тяготеть к ослаблению, но к концу недели курс еще способен вернуться ниже отметки в 12,75 рубля за юань", — добавляет он. Официальный курс доллара при этом способен подняться выше 92 рублей, добавляет Бабин. Между тем, юаневые банковские ставки продолжают снижаться, падают и объемы операций предоставления юаневой ликвидности своп со стороны ЦБ РФ, отмечает Александр Фетисов из Россельхозбанка. "В целом ожидаем, что до начала налогового периода сентября рубль продолжит тренд на снижение и допускаем, что в случае пробития вверх уровня 12,75 рубля за юань курс может достичь уровней 12,85-13 рублей", — заключает он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, юань, мосбиржа