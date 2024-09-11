Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Курс юаня на Мосбирже растерял рост первой половины дня против рубля - 11.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240911/yuan-851507409.html
Курс юаня на Мосбирже растерял рост первой половины дня против рубля
Курс юаня на Мосбирже растерял рост первой половины дня против рубля - 11.09.2024, ПРАЙМ
Курс юаня на Мосбирже растерял рост первой половины дня против рубля
Курс рубля почти компенсировал снижение против юаня на Московской бирже в среду, следует из данных торгов. | 11.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-11T17:46+0300
2024-09-11T17:46+0300
рынки
юань
мосбиржа
https://cdnn.1prime.ru/img/84161/86/841618655_0:177:3073:1905_1920x0_80_0_0_7e7a30cbdd1d687ba41fb32b889f9520.jpg
МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Курс рубля почти компенсировал снижение против юаня на Московской бирже в среду, следует из данных торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.26 мск повышается на 2 копейки, до 12,71 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,65-12,77 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 145,7 миллиарда рублей, что выше аналогичного показателя предыдущей сессии. Что же касается доллара, то для ориентира можно использовать значение торгуемого на Московской бирже однодневного (с автоматической пролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 90,22 рубля (минус 0,54% к предыдущему закрытию). Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,0983 по сравнению с 7,118 на форексе. В то же время официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 15 копеек к среде, до 91,27 рубля. Курс рубля к юаню на Московской бирже после инерционного снижения в первой половине сессии перешел к повышению. При этом цена нефти подрастает в район круглой отметки 70 долларов за баррель сорта Brent после сильного падения накануне - сейчас она увеличивается на 1%, до 69,9 доллара за баррель. "Российская валюта после утреннего падения восстановилась, ускорив восходящую динамику в середине торгов. Однако продолжить укрепление рублю пока не удается", — комментирует Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций". ПРОГНОЗЫ Значительное падение цен на нефть, наметившееся накануне, может оказывать давление на российскую валюту, но в дальнейшем оно будет компенсировано операциями по бюджетному правилу (продажей валюты), полагает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "В текущих условиях рубль может тяготеть к ослаблению, но к концу недели курс еще способен вернуться ниже отметки в 12,75 рубля за юань", — добавляет он. Официальный курс доллара при этом способен подняться выше 92 рублей, добавляет Бабин. Между тем, юаневые банковские ставки продолжают снижаться, падают и объемы операций предоставления юаневой ликвидности своп со стороны ЦБ РФ, отмечает Александр Фетисов из Россельхозбанка. "В целом ожидаем, что до начала налогового периода сентября рубль продолжит тренд на снижение и допускаем, что в случае пробития вверх уровня 12,75 рубля за юань курс может достичь уровней 12,85-13 рублей", — заключает он.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84161/86/841618655_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_acdeaa79012780a2d08ab6ff45d0458d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынки, юань, мосбиржа
Рынки, юань, Мосбиржа
17:46 11.09.2024
 
Курс юаня на Мосбирже растерял рост первой половины дня против рубля

Куря юаня на Московской бирже растерял рост первой половины дня против рубля

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкЮань
Юань - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Курс рубля почти компенсировал снижение против юаня на Московской бирже в среду, следует из данных торгов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 17.26 мск повышается на 2 копейки, до 12,71 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,65-12,77 рубля.
Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 145,7 миллиарда рублей, что выше аналогичного показателя предыдущей сессии.
Что же касается доллара, то для ориентира можно использовать значение торгуемого на Московской бирже однодневного (с автоматической пролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 90,22 рубля (минус 0,54% к предыдущему закрытию). Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,0983 по сравнению с 7,118 на форексе.
В то же время официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 15 копеек к среде, до 91,27 рубля.
Курс рубля к юаню на Московской бирже после инерционного снижения в первой половине сессии перешел к повышению. При этом цена нефти подрастает в район круглой отметки 70 долларов за баррель сорта Brent после сильного падения накануне - сейчас она увеличивается на 1%, до 69,9 доллара за баррель.
"Российская валюта после утреннего падения восстановилась, ускорив восходящую динамику в середине торгов. Однако продолжить укрепление рублю пока не удается", — комментирует Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций".

ПРОГНОЗЫ

Значительное падение цен на нефть, наметившееся накануне, может оказывать давление на российскую валюту, но в дальнейшем оно будет компенсировано операциями по бюджетному правилу (продажей валюты), полагает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
"В текущих условиях рубль может тяготеть к ослаблению, но к концу недели курс еще способен вернуться ниже отметки в 12,75 рубля за юань", — добавляет он.
Официальный курс доллара при этом способен подняться выше 92 рублей, добавляет Бабин.
Между тем, юаневые банковские ставки продолжают снижаться, падают и объемы операций предоставления юаневой ликвидности своп со стороны ЦБ РФ, отмечает Александр Фетисов из Россельхозбанка.
"В целом ожидаем, что до начала налогового периода сентября рубль продолжит тренд на снижение и допускаем, что в случае пробития вверх уровня 12,75 рубля за юань курс может достичь уровней 12,85-13 рублей", — заключает он.
 
РынкиюаньМосбиржа
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала