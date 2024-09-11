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Захарова сравнила Зеленского с "кровавым Джокером"
Захарова сравнила Зеленского с "кровавым Джокером" - 11.09.2024, ПРАЙМ
Захарова сравнила Зеленского с "кровавым Джокером"
Действия "людоловов" из территориальных центров комплектования в Украине напоминают страшные голливудские фильмы, а сам президент Владимир Зеленский... | 11.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-11T16:17+0300
2024-09-11T16:17+0300
2024-09-11T16:17+0300
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владимир зеленский
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Действия "людоловов" из территориальных центров комплектования в Украине напоминают страшные голливудские фильмы, а сам президент Владимир Зеленский ассоциируется с кровавым Джокером. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Несколько слов о так называемой мобилизации по-киевскорежимному... Ведут себя эти "людоловы" (из украинских территориальных центров комплектования, - ред.) под стать фашистским полицаям из числа украинских коллаборантов. Всё как в страшном голливудском фильме про кровавого Джокера, такого клоуна с кровавой улыбкой, который приведён случайно, по недоразумению, но за большие деньги к власти", - заметила дипломат в рамках брифинга.Захарова также обратила внимание, что глава киевского режима также насмехается над людьми и неизбежно ведет их к коллективной могиле.Дипломат заключила, что судьба насильственно мобилизованных людей обычно трагична, о чем свидетельствуют данные в интернете.Ранее СМИ сообщали, что действия Вооруженных сил Украины вызывают ненависть у простых граждан. Правоохранительные органы Украины все чаще сообщают о случаях поджога военной техники. Как правило, в этом замешаны подростки от 12 до 18 лет, рассказал губернатор Харьковской области Олег Синегубов.
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россия, мария захарова, владимир зеленский
Политика, РОССИЯ, Мария Захарова, Владимир Зеленский
Захарова сравнила Зеленского с "кровавым Джокером"
Захарова сравнила Зеленского с клоуном, который попал к власти случайно
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Действия "людоловов" из территориальных центров комплектования в Украине напоминают страшные голливудские фильмы, а сам президент Владимир Зеленский ассоциируется с кровавым Джокером. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Несколько слов о так называемой мобилизации по-киевскорежимному... Ведут себя эти "людоловы" (из украинских территориальных центров комплектования, - ред.) под стать фашистским полицаям из числа украинских коллаборантов. Всё как в страшном голливудском фильме про кровавого Джокера, такого клоуна с кровавой улыбкой, который приведён случайно, по недоразумению, но за большие деньги к власти", - заметила дипломат в рамках брифинга.
Захарова также обратила внимание, что глава киевского режима также насмехается над людьми и неизбежно ведет их к коллективной могиле.
Дипломат заключила, что судьба насильственно мобилизованных людей обычно трагична, о чем свидетельствуют данные в интернете.
Ранее СМИ сообщали, что действия Вооруженных сил Украины вызывают ненависть у простых граждан. Правоохранительные органы Украины все чаще сообщают о случаях поджога военной техники. Как правило, в этом замешаны подростки от 12 до 18 лет, рассказал губернатор Харьковской области Олег Синегубов.
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