https://1prime.ru/20240911/zakharova-851504024.html

Захарова сравнила Зеленского с "кровавым Джокером"

Захарова сравнила Зеленского с "кровавым Джокером" - 11.09.2024, ПРАЙМ

Захарова сравнила Зеленского с "кровавым Джокером"

Действия "людоловов" из территориальных центров комплектования в Украине напоминают страшные голливудские фильмы, а сам президент Владимир Зеленский... | 11.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-11T16:17+0300

2024-09-11T16:17+0300

2024-09-11T16:17+0300

политика

россия

мария захарова

владимир зеленский

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Действия "людоловов" из территориальных центров комплектования в Украине напоминают страшные голливудские фильмы, а сам президент Владимир Зеленский ассоциируется с кровавым Джокером. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Несколько слов о так называемой мобилизации по-киевскорежимному... Ведут себя эти "людоловы" (из украинских территориальных центров комплектования, - ред.) под стать фашистским полицаям из числа украинских коллаборантов. Всё как в страшном голливудском фильме про кровавого Джокера, такого клоуна с кровавой улыбкой, который приведён случайно, по недоразумению, но за большие деньги к власти", - заметила дипломат в рамках брифинга.Захарова также обратила внимание, что глава киевского режима также насмехается над людьми и неизбежно ведет их к коллективной могиле.Дипломат заключила, что судьба насильственно мобилизованных людей обычно трагична, о чем свидетельствуют данные в интернете.Ранее СМИ сообщали, что действия Вооруженных сил Украины вызывают ненависть у простых граждан. Правоохранительные органы Украины все чаще сообщают о случаях поджога военной техники. Как правило, в этом замешаны подростки от 12 до 18 лет, рассказал губернатор Харьковской области Олег Синегубов.

https://1prime.ru/20240911/zelenskiy--851501707.html

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россия, мария захарова, владимир зеленский