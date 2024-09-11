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В "Полюсе" объяснили рост мировых цен на золото - 11.09.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240911/zoloto-851496424.html
В "Полюсе" объяснили рост мировых цен на золото
В "Полюсе" объяснили рост мировых цен на золото - 11.09.2024, ПРАЙМ
В "Полюсе" объяснили рост мировых цен на золото
Мировые цены на золото растут в условиях ожиданий снижения ставки ФРС США и высокого спроса со стороны инвесторов, в "Полюсе", опираясь на мнение аналитиков,... | 11.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-11T11:06+0300
2024-09-11T11:06+0300
экономика
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на золото растут в условиях ожиданий снижения ставки ФРС США и высокого спроса со стороны инвесторов, в "Полюсе", опираясь на мнение аналитиков, видят возможность дальнейшего роста цены до конца года, рассказал в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума гендиректор золотодобывающей компании Алексей Востоков. Стоимость золота в этом году неоднократно обновляла исторические рекорды. В среду цена фьючерсов на золото укрепляется, держится вблизи 2550 долларов за унцию. "Мы смотрим на то, что говорят аналитики. А аналитики говорят, что запас для повышения цены на золото все еще есть до конца года. Рост цены золота основан на ожидании снижения ставки ФРС. Но опять же, все ожидают снижения ставки - а его все нет. При этом цена на золото растет также с учетом геополитических рисков, а также повышенного спроса центробанков других стран", - рассказал Востоков. Он добавил, что растет спрос на золото со стороны западных инвесторов, есть приток средств в биржевые ETF, привязанные к золоту. Также эксперты стали отмечать повышенный спрос со стороны группы американских фэмили-офисов, со стороны азиатских инвесторов и инвесторов из Турции. Все они, борясь со своими инфляционными ожиданиями, постепенно вкладываются в золото, заключил он. Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024. Полный текст интервью читайте на сайте "Вестника золотопромышленника" (входит в медиагруппу "Россия сегодня") в 12.00 мск.
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россия, золото, цены
Экономика, РОССИЯ, золото, цены
11:06 11.09.2024
 
В "Полюсе" объяснили рост мировых цен на золото

Востоков: мировые цены на золото растут на фоне ожиданий снижения ставки ФРС США

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГотовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на золото растут в условиях ожиданий снижения ставки ФРС США и высокого спроса со стороны инвесторов, в "Полюсе", опираясь на мнение аналитиков, видят возможность дальнейшего роста цены до конца года, рассказал в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума гендиректор золотодобывающей компании Алексей Востоков.
Стоимость золота в этом году неоднократно обновляла исторические рекорды. В среду цена фьючерсов на золото укрепляется, держится вблизи 2550 долларов за унцию.
"Мы смотрим на то, что говорят аналитики. А аналитики говорят, что запас для повышения цены на золото все еще есть до конца года. Рост цены золота основан на ожидании снижения ставки ФРС. Но опять же, все ожидают снижения ставки - а его все нет. При этом цена на золото растет также с учетом геополитических рисков, а также повышенного спроса центробанков других стран", - рассказал Востоков.
Он добавил, что растет спрос на золото со стороны западных инвесторов, есть приток средств в биржевые ETF, привязанные к золоту. Также эксперты стали отмечать повышенный спрос со стороны группы американских фэмили-офисов, со стороны азиатских инвесторов и инвесторов из Турции. Все они, борясь со своими инфляционными ожиданиями, постепенно вкладываются в золото, заключил он.
Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Полный текст интервью читайте на сайте "Вестника золотопромышленника" (входит в медиагруппу "Россия сегодня") в 12.00 мск.
 
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