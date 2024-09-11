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В "Полюсе" объяснили рост мировых цен на золото

В "Полюсе" объяснили рост мировых цен на золото - 11.09.2024, ПРАЙМ

В "Полюсе" объяснили рост мировых цен на золото

Мировые цены на золото растут в условиях ожиданий снижения ставки ФРС США и высокого спроса со стороны инвесторов, в "Полюсе", опираясь на мнение аналитиков,... | 11.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-11T11:06+0300

2024-09-11T11:06+0300

2024-09-11T11:06+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на золото растут в условиях ожиданий снижения ставки ФРС США и высокого спроса со стороны инвесторов, в "Полюсе", опираясь на мнение аналитиков, видят возможность дальнейшего роста цены до конца года, рассказал в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума гендиректор золотодобывающей компании Алексей Востоков. Стоимость золота в этом году неоднократно обновляла исторические рекорды. В среду цена фьючерсов на золото укрепляется, держится вблизи 2550 долларов за унцию. "Мы смотрим на то, что говорят аналитики. А аналитики говорят, что запас для повышения цены на золото все еще есть до конца года. Рост цены золота основан на ожидании снижения ставки ФРС. Но опять же, все ожидают снижения ставки - а его все нет. При этом цена на золото растет также с учетом геополитических рисков, а также повышенного спроса центробанков других стран", - рассказал Востоков. Он добавил, что растет спрос на золото со стороны западных инвесторов, есть приток средств в биржевые ETF, привязанные к золоту. Также эксперты стали отмечать повышенный спрос со стороны группы американских фэмили-офисов, со стороны азиатских инвесторов и инвесторов из Турции. Все они, борясь со своими инфляционными ожиданиями, постепенно вкладываются в золото, заключил он. Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024. Полный текст интервью читайте на сайте "Вестника золотопромышленника" (входит в медиагруппу "Россия сегодня") в 12.00 мск.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, золото, цены