https://1prime.ru/20240911/zoloto-851509555.html
Fitch повысило прогноз по ценам на золото и медь на 2024 год
Fitch повысило прогноз по ценам на золото и медь на 2024 год - 11.09.2024, ПРАЙМ
Fitch повысило прогноз по ценам на золото и медь на 2024 год
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило прогноз цен на золото на 2024–2027 годы в связи с геополитическими событиями. На текущий год ожидания | 11.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-11T20:13+0300
2024-09-11T20:13+0300
2024-09-11T20:14+0300
золото
медь
цинк
fitch
fitch ratings
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/06/841360686_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_24ebae0f013774d9b3924e153cd49f82.jpg
МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило прогноз цен на золото на 2024–2027 годы в связи с геополитическими событиями. На текущий год ожидания по ценам на медь повышены, следует из пресс-релиза агентства. Fitch ожидает, что в 2024 году цена на золото достигнет 2,1 тысячи долларов за тройскую унцию, в то время как ранее прогнозировалось 2 тысячи долларов. Агентство также пересмотрело свои прогнозы на следующие годы: на 2025 год — до 2 тысяч долларов с ожидавшихся ранее 1,9 тысячи за тройскую унцию, на 2026 год — до 1,8 тысячи долларов с прогнозируемых ранее 1,7 тысячи, а на 2027 год — до 1,7 тысячи долларов с ожидавшихся ранее 1,6 тысячи. Аналитики объясняют улучшение прогнозов тем, что золото считается надёжным активом, и тем, что геополитические риски оцениваются выше.Также аналитики ожидают, что цены на медь в этом году вырастут до 8,8 тысячи долларов за тонну по сравнению с 8,6 тысячи долларов в июне. Это связано с тем, что сейчас цены на медь находятся на высоком уровне. Однако в сентябре спотовые цены на медь снижались из-за опасений, связанных с состоянием мировой экономики, в частности, экономики Китая. Что касается прогноза на 2025 год, то стоимость меди ожидается на уровне 8,4 тысячи долларов за тонну. А на 2026–2027 годы прогноз по стоимости меди составляет 7,5 тысячи долларов за тонну.На 2025 год прогноз спотовой цены на цинк улучшен до 2600 долларов за тонну с прежних 2500 долларов. На 2026 год прогноз составляет 2500 долларов за тонну, что также выше предыдущего прогноза в 2300 долларов. А на 2027 год прогноз цены остался на уровне 2500 долларов. Аналитики повысили прогнозы из-за ожиданий увеличения спроса на цинк и снижения его добычи. На текущий год прогноз цены остался прежним — 2700 долларов за тонну.Прогнозы Fitch для стоимости платины и палладия на 2024 год снижены до 1 тысячи долларов за унцию с 1,05 тысячи долларов в июньском прогнозе. На 2025-2027 годы ожидания по ценам на палладий и платину не изменились и составляют 1,05 тысячи за унцию.
https://1prime.ru/20240911/rubl-851509225.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/06/841360686_125:0:2258:1600_1920x0_80_0_0_6db0c9963c13285e16366eac1425cbd4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
золото, медь, цинк, fitch, fitch ratings
золото, медь, цинк, Fitch, Fitch Ratings
Fitch повысило прогноз по ценам на золото и медь на 2024 год
Fitch повысило прогноз по ценам на золото и медь на 2024 год
МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило прогноз цен на золото на 2024–2027 годы в связи с геополитическими событиями. На текущий год ожидания по ценам на медь повышены, следует из пресс-релиза агентства.
Fitch ожидает, что в 2024 году цена на золото достигнет 2,1 тысячи долларов за тройскую унцию, в то время как ранее прогнозировалось 2 тысячи долларов.
Агентство также пересмотрело свои прогнозы на следующие годы: на 2025 год — до 2 тысяч долларов с ожидавшихся ранее 1,9 тысячи за тройскую унцию, на 2026 год — до 1,8 тысячи долларов с прогнозируемых ранее 1,7 тысячи, а на 2027 год — до 1,7 тысячи долларов с ожидавшихся ранее 1,6 тысячи.
Аналитики объясняют улучшение прогнозов тем, что золото считается надёжным активом, и тем, что геополитические риски оцениваются выше.
Также аналитики ожидают, что цены на медь в этом году вырастут до 8,8 тысячи долларов за тонну по сравнению с 8,6 тысячи долларов в июне. Это связано с тем, что сейчас цены на медь находятся на высоком уровне. Однако в сентябре спотовые цены на медь снижались из-за опасений, связанных с состоянием мировой экономики, в частности, экономики Китая.
Что касается прогноза на 2025 год, то стоимость меди ожидается на уровне 8,4 тысячи долларов за тонну. А на 2026–2027 годы прогноз по стоимости меди составляет 7,5 тысячи долларов за тонну.
Курс рубля по итогам среды почти не изменился
На 2025 год прогноз спотовой цены на цинк улучшен до 2600 долларов за тонну с прежних 2500 долларов. На 2026 год прогноз составляет 2500 долларов за тонну, что также выше предыдущего прогноза в 2300 долларов. А на 2027 год прогноз цены остался на уровне 2500 долларов.
Аналитики повысили прогнозы из-за ожиданий увеличения спроса на цинк и снижения его добычи. На текущий год прогноз цены остался прежним — 2700 долларов за тонну.
Прогнозы Fitch для стоимости платины и палладия на 2024 год снижены до 1 тысячи долларов за унцию с 1,05 тысячи долларов в июньском прогнозе. На 2025-2027 годы ожидания по ценам на палладий и платину не изменились и составляют 1,05 тысячи за унцию.