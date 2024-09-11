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Fitch повысило прогноз по ценам на золото и медь на 2024 год

Fitch повысило прогноз по ценам на золото и медь на 2024 год - 11.09.2024, ПРАЙМ

Fitch повысило прогноз по ценам на золото и медь на 2024 год

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило прогноз цен на золото на 2024–2027 годы в связи с геополитическими событиями. На текущий год ожидания | 11.09.2024, ПРАЙМ

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золото

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цинк

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МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило прогноз цен на золото на 2024–2027 годы в связи с геополитическими событиями. На текущий год ожидания по ценам на медь повышены, следует из пресс-релиза агентства. Fitch ожидает, что в 2024 году цена на золото достигнет 2,1 тысячи долларов за тройскую унцию, в то время как ранее прогнозировалось 2 тысячи долларов. Агентство также пересмотрело свои прогнозы на следующие годы: на 2025 год — до 2 тысяч долларов с ожидавшихся ранее 1,9 тысячи за тройскую унцию, на 2026 год — до 1,8 тысячи долларов с прогнозируемых ранее 1,7 тысячи, а на 2027 год — до 1,7 тысячи долларов с ожидавшихся ранее 1,6 тысячи. Аналитики объясняют улучшение прогнозов тем, что золото считается надёжным активом, и тем, что геополитические риски оцениваются выше.Также аналитики ожидают, что цены на медь в этом году вырастут до 8,8 тысячи долларов за тонну по сравнению с 8,6 тысячи долларов в июне. Это связано с тем, что сейчас цены на медь находятся на высоком уровне. Однако в сентябре спотовые цены на медь снижались из-за опасений, связанных с состоянием мировой экономики, в частности, экономики Китая. Что касается прогноза на 2025 год, то стоимость меди ожидается на уровне 8,4 тысячи долларов за тонну. А на 2026–2027 годы прогноз по стоимости меди составляет 7,5 тысячи долларов за тонну.На 2025 год прогноз спотовой цены на цинк улучшен до 2600 долларов за тонну с прежних 2500 долларов. На 2026 год прогноз составляет 2500 долларов за тонну, что также выше предыдущего прогноза в 2300 долларов. А на 2027 год прогноз цены остался на уровне 2500 долларов. Аналитики повысили прогнозы из-за ожиданий увеличения спроса на цинк и снижения его добычи. На текущий год прогноз цены остался прежним — 2700 долларов за тонну.Прогнозы Fitch для стоимости платины и палладия на 2024 год снижены до 1 тысячи долларов за унцию с 1,05 тысячи долларов в июньском прогнозе. На 2025-2027 годы ожидания по ценам на палладий и платину не изменились и составляют 1,05 тысячи за унцию.

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