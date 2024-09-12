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G7 не согласовала условия выделения Киеву $50 млрд с доходов от активов РФ

G7 не согласовала условия выделения Киеву $50 млрд с доходов от активов РФ - 12.09.2024, ПРАЙМ

G7 не согласовала условия выделения Киеву $50 млрд с доходов от активов РФ

Страны "Большой семерки" до сих пор не согласовали условия предоставления Украине 50 миллиардов долларов замороженных российских активов, заявила директор... | 12.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-12T18:22+0300

2024-09-12T18:22+0300

2024-09-12T18:22+0300

экономика

замороженные российские активы

активы

украина

мвф

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ВАШИНГТОН, 12 сен — ПРАЙМ. Страны "Большой семерки" до сих пор не согласовали условия предоставления Украине 50 миллиардов долларов замороженных российских активов, заявила директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак. "Что касается финансирования, то власти G7 ведут интенсивные обсуждения условий и параметров выполнения своего обещания предоставить Украине финансовую поддержку в размере 50 миллиардов долларов", - сообщила она журналистам на брифинге. По словам Козак, для МВФ важно, чтобы такая помощь Киеву была предоставлена на условиях, которые бы соответствовали восстановлению устойчивости украинского долга. Венгрия исключила из повестки обсуждение вопроса об использовании доходов от замороженных российских активов на погашение кредитов Киеву. Еврокомиссия заявила, что ее предложение ещё не готово, но работа продолжается. Кредит Украине планируют предоставить до конца года.Ранее западные СМИ сообщали о разногласиях между ЕС и США по вопросу гарантий кредита Киеву. Вашингтон якобы настаивает на бессрочной заморозке средств. Но пока страны ЕС, где хранится основная часть замороженных российских средств, не пришли к единому мнению.Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони в июле заявил, что Европейская комиссия готовит предложение по кредиту Киеву на 50 миллиардов долларов. Заем будет погашен за счет замороженных активов России под гарантии резерва бюджета Евросоюза.После официального внесения предложения ЕК оно поступит на обсуждение в трехстороннем формате с участием комиссии, Совета ЕС и Европарламента. Затем потребуются еще формальные процедуры утверждения на пленарной сессии ЕП. После начала военной операции России на Украине Евросоюз и страны G7 заморозили примерно 300 млрд евро валютных резервов РФ. Более 200 млрд евро находятся в ЕС, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.

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замороженные российские активы, активы, украина, мвф, g7