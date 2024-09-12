Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
G7 не согласовала условия выделения Киеву $50 млрд с доходов от активов РФ - 12.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240912/aktivy-851532597.html
G7 не согласовала условия выделения Киеву $50 млрд с доходов от активов РФ
G7 не согласовала условия выделения Киеву $50 млрд с доходов от активов РФ - 12.09.2024, ПРАЙМ
G7 не согласовала условия выделения Киеву $50 млрд с доходов от активов РФ
Страны "Большой семерки" до сих пор не согласовали условия предоставления Украине 50 миллиардов долларов замороженных российских активов, заявила директор... | 12.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-12T18:22+0300
2024-09-12T18:22+0300
экономика
замороженные российские активы
активы
украина
мвф
g7
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/02/841460202_0:167:3344:2048_1920x0_80_0_0_7a81f5179249ba139b63fec103cbb1b4.jpg
ВАШИНГТОН, 12 сен — ПРАЙМ. Страны "Большой семерки" до сих пор не согласовали условия предоставления Украине 50 миллиардов долларов замороженных российских активов, заявила директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак. "Что касается финансирования, то власти G7 ведут интенсивные обсуждения условий и параметров выполнения своего обещания предоставить Украине финансовую поддержку в размере 50 миллиардов долларов", - сообщила она журналистам на брифинге. По словам Козак, для МВФ важно, чтобы такая помощь Киеву была предоставлена на условиях, которые бы соответствовали восстановлению устойчивости украинского долга. Венгрия исключила из повестки обсуждение вопроса об использовании доходов от замороженных российских активов на погашение кредитов Киеву. Еврокомиссия заявила, что ее предложение ещё не готово, но работа продолжается. Кредит Украине планируют предоставить до конца года.Ранее западные СМИ сообщали о разногласиях между ЕС и США по вопросу гарантий кредита Киеву. Вашингтон якобы настаивает на бессрочной заморозке средств. Но пока страны ЕС, где хранится основная часть замороженных российских средств, не пришли к единому мнению.Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони в июле заявил, что Европейская комиссия готовит предложение по кредиту Киеву на 50 миллиардов долларов. Заем будет погашен за счет замороженных активов России под гарантии резерва бюджета Евросоюза.После официального внесения предложения ЕК оно поступит на обсуждение в трехстороннем формате с участием комиссии, Совета ЕС и Европарламента. Затем потребуются еще формальные процедуры утверждения на пленарной сессии ЕП. После начала военной операции России на Украине Евросоюз и страны G7 заморозили примерно 300 млрд евро валютных резервов РФ. Более 200 млрд евро находятся в ЕС, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
https://1prime.ru/20240828/rosneft-851188268.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/02/841460202_613:0:3344:2048_1920x0_80_0_0_ef9930c47bf130290220a51ef69c8371.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
замороженные российские активы, активы, украина, мвф, g7
Экономика, замороженные российские активы, активы, УКРАИНА, МВФ, G7
18:22 12.09.2024
 
G7 не согласовала условия выделения Киеву $50 млрд с доходов от активов РФ

G7 не согласовала условия предоставления Киеву $50 млрд за счет доходов с активов РФ

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДоллары США, график
Доллары США, график - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 12 сен — ПРАЙМ. Страны "Большой семерки" до сих пор не согласовали условия предоставления Украине 50 миллиардов долларов замороженных российских активов, заявила директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак.
"Что касается финансирования, то власти G7 ведут интенсивные обсуждения условий и параметров выполнения своего обещания предоставить Украине финансовую поддержку в размере 50 миллиардов долларов", - сообщила она журналистам на брифинге.
По словам Козак, для МВФ важно, чтобы такая помощь Киеву была предоставлена на условиях, которые бы соответствовали восстановлению устойчивости украинского долга.
Венгрия исключила из повестки обсуждение вопроса об использовании доходов от замороженных российских активов на погашение кредитов Киеву. Еврокомиссия заявила, что ее предложение ещё не готово, но работа продолжается. Кредит Украине планируют предоставить до конца года.
Вывеска на здании штаб-квартиры российской нефтедобывающей компании Роснефть в Берлине - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2024
Правительство Германии примет решение по активам "Роснефти" к 10 сентября
28 августа, 20:14
Ранее западные СМИ сообщали о разногласиях между ЕС и США по вопросу гарантий кредита Киеву. Вашингтон якобы настаивает на бессрочной заморозке средств. Но пока страны ЕС, где хранится основная часть замороженных российских средств, не пришли к единому мнению.
Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони в июле заявил, что Европейская комиссия готовит предложение по кредиту Киеву на 50 миллиардов долларов. Заем будет погашен за счет замороженных активов России под гарантии резерва бюджета Евросоюза.
После официального внесения предложения ЕК оно поступит на обсуждение в трехстороннем формате с участием комиссии, Совета ЕС и Европарламента. Затем потребуются еще формальные процедуры утверждения на пленарной сессии ЕП.
После начала военной операции России на Украине Евросоюз и страны G7 заморозили примерно 300 млрд евро валютных резервов РФ. Более 200 млрд евро находятся в ЕС, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
 
Экономиказамороженные российские активыактивыУКРАИНАМВФG7
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала