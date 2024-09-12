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Спуск перед стартом - 12.09.2024, ПРАЙМ
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Спуск перед стартом
Спуск перед стартом - 12.09.2024, ПРАЙМ
Спуск перед стартом
Индекс Мосбиржи потерял еще 1% и на закрытии вечерки был у 2640 п. Фактически ралли понедельника на 4% полностью перекрыто двумя последними сессиями коррекции... | 12.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-12T09:53+0300
2024-09-12T09:53+0300
мнения аналитиков
российский рынок акций
мосбиржа
биржа
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/851516177.jpg?1726124001
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи потерял еще 1% и на закрытии вечерки был у 2640 п. Фактически ралли понедельника на 4% полностью перекрыто двумя последними сессиями коррекции. Но впереди у рынка важное заседание ЦБ — если в пятницу регулятор вдруг решит сделать паузу и сохранит 18%, то локальная слабость рынка сменится быстрым подъемом индекса. Ориентируемся именно на такой вариант с краткосрочным прицелом выше 2730 п. и к концу месяца – на 2800 п.Сильнее рынка — привилегированные акции Сургутнефтегаза (+1,6%). На фоне локального ослабления рубля на минимумы месяца и подъема инвалют на максимумы осени растут ожидания переоценки валютной копилки корпорации. Технический ориентир вверх на ближайшие сессии на круглые 50 руб.Слабее рынка — акции девелопера Самолета (-6,6%). Вчера вышли недельные метрики по инфляции: дефляция сменилась ростом потребительских цен. Финансы корпорации зависят от стоимости фондирования, а льготные ипотечные программы завершаются. Отсюда эмоции на спуске и слабость акций. Поддержка на 1750 руб. может стать опорной перед восстановлением, но до нее еще надо дойти.Снижение рубля продолжилось, но темпы роста инвалют снизились.. К пятнице юань может быть повыше текущих 12,7. Скажем, у 12,9 на фоне вероятной монетарной паузы ЦБ, а после ожидается техническая коррекция к 12,5.
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Михаил Зельцер
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, российский рынок акций, мосбиржа, биржа
Мнения аналитиков, российский рынок акций, Мосбиржа, биржа
09:53 12.09.2024
 

Спуск перед стартом

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи потерял еще 1% и на закрытии вечерки был у 2640 п. Фактически ралли понедельника на 4% полностью перекрыто двумя последними сессиями коррекции. Но впереди у рынка важное заседание ЦБ — если в пятницу регулятор вдруг решит сделать паузу и сохранит 18%, то локальная слабость рынка сменится быстрым подъемом индекса. Ориентируемся именно на такой вариант с краткосрочным прицелом выше 2730 п. и к концу месяца – на 2800 п.
Сильнее рынка — привилегированные акции Сургутнефтегаза (+1,6%). На фоне локального ослабления рубля на минимумы месяца и подъема инвалют на максимумы осени растут ожидания переоценки валютной копилки корпорации. Технический ориентир вверх на ближайшие сессии на круглые 50 руб.
Слабее рынка — акции девелопера Самолета (-6,6%). Вчера вышли недельные метрики по инфляции: дефляция сменилась ростом потребительских цен. Финансы корпорации зависят от стоимости фондирования, а льготные ипотечные программы завершаются. Отсюда эмоции на спуске и слабость акций. Поддержка на 1750 руб. может стать опорной перед восстановлением, но до нее еще надо дойти.
Снижение рубля продолжилось, но темпы роста инвалют снизились.. К пятнице юань может быть повыше текущих 12,7. Скажем, у 12,9 на фоне вероятной монетарной паузы ЦБ, а после ожидается техническая коррекция к 12,5.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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