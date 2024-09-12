Спуск перед стартом

МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи потерял еще 1% и на закрытии вечерки был у 2640 п. Фактически ралли понедельника на 4% полностью перекрыто двумя последними сессиями коррекции. Но впереди у рынка важное заседание ЦБ — если в пятницу регулятор вдруг решит сделать паузу и сохранит 18%, то локальная слабость рынка сменится быстрым подъемом индекса. Ориентируемся именно на такой вариант с краткосрочным прицелом выше 2730 п. и к концу месяца – на 2800 п.Сильнее рынка — привилегированные акции Сургутнефтегаза (+1,6%). На фоне локального ослабления рубля на минимумы месяца и подъема инвалют на максимумы осени растут ожидания переоценки валютной копилки корпорации. Технический ориентир вверх на ближайшие сессии на круглые 50 руб.Слабее рынка — акции девелопера Самолета (-6,6%). Вчера вышли недельные метрики по инфляции: дефляция сменилась ростом потребительских цен. Финансы корпорации зависят от стоимости фондирования, а льготные ипотечные программы завершаются. Отсюда эмоции на спуске и слабость акций. Поддержка на 1750 руб. может стать опорной перед восстановлением, но до нее еще надо дойти.Снижение рубля продолжилось, но темпы роста инвалют снизились.. К пятнице юань может быть повыше текущих 12,7. Скажем, у 12,9 на фоне вероятной монетарной паузы ЦБ, а после ожидается техническая коррекция к 12,5.
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи потерял еще 1% и на закрытии вечерки был у 2640 п. Фактически ралли понедельника на 4% полностью перекрыто двумя последними сессиями коррекции. Но впереди у рынка важное заседание ЦБ — если в пятницу регулятор вдруг решит сделать паузу и сохранит 18%, то локальная слабость рынка сменится быстрым подъемом индекса. Ориентируемся именно на такой вариант с краткосрочным прицелом выше 2730 п. и к концу месяца – на 2800 п.
Сильнее рынка — привилегированные акции Сургутнефтегаза (+1,6%). На фоне локального ослабления рубля на минимумы месяца и подъема инвалют на максимумы осени растут ожидания переоценки валютной копилки корпорации. Технический ориентир вверх на ближайшие сессии на круглые 50 руб.
Слабее рынка — акции девелопера Самолета (-6,6%). Вчера вышли недельные метрики по инфляции: дефляция сменилась ростом потребительских цен. Финансы корпорации зависят от стоимости фондирования, а льготные ипотечные программы завершаются. Отсюда эмоции на спуске и слабость акций. Поддержка на 1750 руб. может стать опорной перед восстановлением, но до нее еще надо дойти.
Снижение рубля продолжилось, но темпы роста инвалют снизились.. К пятнице юань может быть повыше текущих 12,7. Скажем, у 12,9 на фоне вероятной монетарной паузы ЦБ, а после ожидается техническая коррекция к 12,5.
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