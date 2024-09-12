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США прокладывают путь к Третьей мировой войне, заявил Антонов - 12.09.2024, ПРАЙМ
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США прокладывают путь к Третьей мировой войне, заявил Антонов
США прокладывают путь к Третьей мировой войне, заявил Антонов - 12.09.2024, ПРАЙМ
США прокладывают путь к Третьей мировой войне, заявил Антонов
Белый дом, обсуждая снятие запрета для Киева на удары по объектам в глубине России, прокладывает путь к Третьей мировой войне. Об этом заявил российский посол в | 12.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-12T06:11+0300
2024-09-12T07:27+0300
россия
сша
украина
анатолий антонов
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ВАШИНГТОН, 12 сен - ПРАЙМ. Белый дом, обсуждая снятие запрета для Киева на удары по объектам в глубине России, прокладывает путь к Третьей мировой войне. Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.Дипломат добавил, что США сами нацеливают ВСУ на атаки на простых россиян и деревни. Более того, как подчеркнул посол, американские политики даже довольны гибелью славян по обе стороны украинского кризиса."Уже никто не скрывает – даже на самом высоком уровне в Белом доме, – что разведданные рекой лились и льются из Соединенных Штатов в Киев", - рассказал Антонов, отметил, что Штаты таким образом лишь "загоняют самих себя все глубже в топь украинского конфликта".По словам Антонова, представители американской элиты ради победы Украины готовы на все, даже пожертвовать благосостоянием собственной страны. Однако, по мнению дипломата, эти планы обречены на провал."Администрация упорно пренебрегает интересами России. Сейчас все чаще говорят о возможности обстрелов российской территории дальнобойным оружием. Лишь немногие политики упоминают возможность Третьей мировой войны, к которой прокладывают путь здешние власти", - резюмировал он.
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россия, сша, украина, анатолий антонов
РОССИЯ, США, УКРАИНА, Анатолий Антонов
06:11 12.09.2024 (обновлено: 07:27 12.09.2024)
 
США прокладывают путь к Третьей мировой войне, заявил Антонов

Антонов: США нацеливают Киев на атаки на простых россиян

Посол России в США Антонов
Посол России в США Антонов
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ВАШИНГТОН, 12 сен - ПРАЙМ. Белый дом, обсуждая снятие запрета для Киева на удары по объектам в глубине России, прокладывает путь к Третьей мировой войне. Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Дипломат добавил, что США сами нацеливают ВСУ на атаки на простых россиян и деревни. Более того, как подчеркнул посол, американские политики даже довольны гибелью славян по обе стороны украинского кризиса.
"Уже никто не скрывает – даже на самом высоком уровне в Белом доме, – что разведданные рекой лились и льются из Соединенных Штатов в Киев", - рассказал Антонов, отметил, что Штаты таким образом лишь "загоняют самих себя все глубже в топь украинского конфликта".
По словам Антонова, представители американской элиты ради победы Украины готовы на все, даже пожертвовать благосостоянием собственной страны. Однако, по мнению дипломата, эти планы обречены на провал.
"Администрация упорно пренебрегает интересами России. Сейчас все чаще говорят о возможности обстрелов российской территории дальнобойным оружием. Лишь немногие политики упоминают возможность Третьей мировой войны, к которой прокладывают путь здешние власти", - резюмировал он.
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2024
США не объявят о разрешении ВСУ на дальнобойные удары по России, пишут СМИ
Вчера, 22:10
 
РОССИЯСШАУКРАИНААнатолий Антонов
 
 
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