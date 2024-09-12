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ПВО сбила управляемую авиабомбу в Курской области

ПВО сбила управляемую авиабомбу в Курской области - 12.09.2024, ПРАЙМ

ПВО сбила управляемую авиабомбу в Курской области

Управляемая авиабомба ВСУ сбита силами ПВО в приграничном районе Курской области на фоне ракетной опасности, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. | 12.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-12T14:29+0300

2024-09-12T14:29+0300

2024-09-12T14:34+0300

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ВОРОНЕЖ, 12 сен — ПРАЙМ. Управляемая авиабомба ВСУ сбита силами ПВО в приграничном районе Курской области на фоне ракетной опасности, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.В ночь на четверг, в 2:51 по московскому времени, в регионе объявили ракетную опасность. Через семь минут, в 2:58, сигнал был отменён. Однако в течение дня ещё восемь раз звучал сигнал тревоги: 11-й раз его объявили в 13:59, и он актуален до сих пор.Смирнов в своём Telegram-канале написал, что в приграничном районе Курской области была сбита управляемая авиационная бомба, которую использовали ВСУ, а также выразил благодарность бойцам ПВО за их работу.Начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил, что 6 августа подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение было остановлено. Операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу, подчеркнул Герасимов. 11 сентября Минобороны РФ сообщило, что за время боевых действий на этом направлении противник потерял более 12,2 тыс. военных, 96 танков и 448 бронемашин.

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пво, курск, авиабомбы