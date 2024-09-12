https://1prime.ru/20240912/aviabomba-851524915.html
ПВО сбила управляемую авиабомбу в Курской области
ПВО сбила управляемую авиабомбу в Курской области - 12.09.2024, ПРАЙМ
ПВО сбила управляемую авиабомбу в Курской области
Управляемая авиабомба ВСУ сбита силами ПВО в приграничном районе Курской области на фоне ракетной опасности, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. | 12.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-12T14:29+0300
2024-09-12T14:29+0300
2024-09-12T14:34+0300
вооружения
пво
курск
авиабомбы
https://cdnn.1prime.ru/img/79856/98/798569808_0:127:1819:1150_1920x0_80_0_0_5edcf460e6391000867231962d6a2427.jpg
ВОРОНЕЖ, 12 сен — ПРАЙМ. Управляемая авиабомба ВСУ сбита силами ПВО в приграничном районе Курской области на фоне ракетной опасности, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.В ночь на четверг, в 2:51 по московскому времени, в регионе объявили ракетную опасность. Через семь минут, в 2:58, сигнал был отменён. Однако в течение дня ещё восемь раз звучал сигнал тревоги: 11-й раз его объявили в 13:59, и он актуален до сих пор.Смирнов в своём Telegram-канале написал, что в приграничном районе Курской области была сбита управляемая авиационная бомба, которую использовали ВСУ, а также выразил благодарность бойцам ПВО за их работу.Начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил, что 6 августа подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение было остановлено. Операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу, подчеркнул Герасимов. 11 сентября Минобороны РФ сообщило, что за время боевых действий на этом направлении противник потерял более 12,2 тыс. военных, 96 танков и 448 бронемашин.
https://1prime.ru/20240906/drony-851400184.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/79856/98/798569808_0:0:1819:1365_1920x0_80_0_0_474d98ca347915a544114fbb5e5f2704.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пво, курск, авиабомбы
Вооружения, ПВО, КУРСК, Авиабомбы
ПВО сбила управляемую авиабомбу в Курской области
Смирнов: ПВО сбила управляемую авиабомбу в Курской области
ВОРОНЕЖ, 12 сен — ПРАЙМ. Управляемая авиабомба ВСУ сбита силами ПВО в приграничном районе Курской области на фоне ракетной опасности, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.
В ночь на четверг, в 2:51 по московскому времени, в регионе объявили ракетную опасность. Через семь минут, в 2:58, сигнал был отменён. Однако в течение дня ещё восемь раз звучал сигнал тревоги: 11-й раз его объявили в 13:59, и он актуален до сих пор.
Украина надеется получить от Литвы десять миллионов евро на ракеты-дроны
Смирнов в своём Telegram-канале написал, что в приграничном районе Курской области была сбита управляемая авиационная бомба, которую использовали ВСУ, а также выразил благодарность бойцам ПВО за их работу.
Начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил, что 6 августа подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение было остановлено. Операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу, подчеркнул Герасимов. 11 сентября Минобороны РФ сообщило, что за время боевых действий на этом направлении противник потерял более 12,2 тыс. военных, 96 танков и 448 бронемашин.